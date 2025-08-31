به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و اداره کل تأمین اجتماعی استان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای، کاهش دعاوی ماده ۱۴۸ قانون کار، شناسایی منابع جدید بیمه‌ای و ارتقای سطح حمایت‌ها از نیروی کار به اجرا درمی‌آید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، شامگاه یکشنبه در آئین امضای این تفاهم‌نامه گفت: همکاری مشترک این دو اداره کل می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان کمک کند.

برهان صلواتی افزود: با اجرای این طرح، کارگران از مزایای بیمه‌های اجتماعی، درمانی و بیکاری بهره‌مند خواهند شد و کارفرمایان نیز با دریافت آموزش‌های لازم زمینه بیمه‌کردن کارگران خود را فراهم می‌کنند که این امر به بهبود کیفیت کار و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد.

وی نقش بازرسان کار و تأمین اجتماعی را در اجرای این تفاهم‌نامه محوری دانست و تأکید کرد: این بازرسان به‌عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خط مقدم شناسایی کارگاه‌ها و کارگران فاقد پوشش بیمه‌ای قرار دارند و از این طریق می‌توانند حقوق قانونی کارگران را تضمین کنند.

از سوی دیگر، قریشی مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را جلوگیری از فرار بیمه‌ای، قانون‌گریزی و حمایت مؤثر از کارگران دانست و گفت: براساس این تفاهم‌نامه، فهرست کارگاه‌های جدیدالاحداث و کارگاه‌های شناسایی‌شده فاقد پوشش بیمه‌ای، ماهیانه به شعب تأمین اجتماعی ارائه خواهد شد تا کارگران بتوانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.

به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر صیانت از نیروی کار، گامی مؤثر در جهت رونق تولید و افزایش اعتماد میان کارگر و کارفرما در کردستان خواهد بود.