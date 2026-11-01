سقوط مرگبار ۲ کارگر ساختمانی از طبقه پنجم در رشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط دو نفر از طبقه پنجم یک ساختمان در بلوار چمران شهر رشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه موتورآمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی بیان کرد: دو مرد ۶۰ و ۲۵ ساله که در جریان انجام عملیات ساختمانی دچار سقوط شده بودند، به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

پورسان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات لازم، صحنه حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.