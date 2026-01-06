  1. استانها
پورسان: حادثه حین کار در صومعه‌ سرا یک کشته بر جا گذاشت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع حادثه منجر به فوت حین کار در شهر صومعه‌سرا خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۸:۴۷ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه حین کار در خیابان طالقانی شهر صومعه‌سرا به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که بررسی‌های اولیه کارشناسان اورژانس نشان داد مردی حدوداً ۶۰ ساله حین انجام کار، بر اثر برخورد سبد آجر از ارتفاع دچار جراحات شدید شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: متأسفانه این فرد در زمان حضور عوامل اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده و فوت وی توسط کارشناسان اورژانس و پزشک تأیید شد.

پورسان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات قانونی لازم، پیکر متوفی طبق ضوابط و با هماهنگی‌های انجام‌شده، تحویل عوامل نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه شد تا مراحل قانونی و قضایی دنبال شود.

