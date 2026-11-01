دستگیری ۲۹ سارق و کشف ۷۹ فقره سرقت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری‌های شهر یزد با هماهنگی قضایی، طرح‌های مقابله با سرقت را در محلات مختلف اجرا کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها ۲۹ سارق دستگیر شدند که در بازجویی‌ها به ۷۹ فقره سرقت از منازل، ساختمان‌های در حال ساخت، داخل خودروها، موتورسیکلت‌ها و معابر اعتراف کردند.

دلیری با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه گفت: بخشی از اموال کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شده و متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.