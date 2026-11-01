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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

دستگیری ۲۹ سارق و کشف ۷۹ فقره سرقت در یزد

دستگیری ۲۹ سارق و کشف ۷۹ فقره سرقت در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۲۹ سارق در جریان اجرای طرح‌های مقابله با سرقت طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران کلانتری‌های شهر یزد با هماهنگی قضایی، طرح‌های مقابله با سرقت را در محلات مختلف اجرا کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها ۲۹ سارق دستگیر شدند که در بازجویی‌ها به ۷۹ فقره سرقت از منازل، ساختمان‌های در حال ساخت، داخل خودروها، موتورسیکلت‌ها و معابر اعتراف کردند.

دلیری با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه گفت: بخشی از اموال کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شده و متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 6996416

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    نظرات

    • مجید IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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      از نیروی انتظامی متشکرم

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