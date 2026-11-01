به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در جریان بازدید از ستادهای سرشماری شهرستان‌های زارچ و اشکذر، روند اجرای طرح و مسائل و موانع موجود را بررسی کرد و بر ضرورت رفع مشکلات اجرایی تأکید داشت.

وی سرشماری سال ۱۴۰۵ را یکی از رویدادهای مهم آماری کشور دانست و اظهار کرد: نتایج این طرح مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان، برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن و ارتقای رفاه عمومی خواهد بود.

دهقانی‌زاده با اشاره به اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا افزود: در این شیوه، اطلاعات عمدتاً از بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور گردآوری می‌شود و در نتیجه امکان دستیابی به داده‌هایی دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر برای برنامه‌ریزی مناطق شهری و روستایی فراهم خواهد شد.

وی دو محور اصلی اجرای طرح را تکمیل اطلاعات ناقص و انجام مراجعات پیمایشی هدفمند عنوان کرد و گفت: افرادی که پیامک رسمی مرکز آمار ایران را دریافت می‌کنند، باید با مراجعه به سامانه «دولت من» اطلاعات خود را تکمیل و صحت‌سنجی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات شهروندان تصریح کرد: داده‌های دریافت‌شده صرفاً در چارچوب اهداف جمعیتی و آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی درباره بخش پیمایشی سرشماری نیز توضیح داد: مراجعه به خانوارها به‌صورت محدود و هدفمند انجام می‌شود و قرار نیست مأموران به همه خانوارها مراجعه کنند؛ هدف از این بخش، شناخت دقیق‌تر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارهاست.

دهقانی‌زاده با اشاره به تأثیر داده‌های آماری در توزیع منابع و اعتبارات بیان کرد: ثبت دقیق اطلاعات خانوارها، از جمله وضعیت اشتغال، مصرف آب و انرژی و امکانات زندگی، در محاسبه نیازها و تخصیص اعتبارات ملی و استانی نقش مهمی دارد و می‌تواند از تضییع حقوق شهرستان‌ها جلوگیری کند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک رسمی، اطلاعات خود را تکمیل کنند و با پاسخ‌گویی دقیق به مأموران آموزش‌دیده در اجرای صحیح این طرح مشارکت داشته باشند.