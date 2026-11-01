امین بابایی سرپرست فرمانداری اسلامشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم محمدصادق معتمدیان خطاب به امین بابایی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان، ارتقای نظم و امنیت، خدمت‌رسانی به مردم و ارتباط مستمر با احزاب و تشکل‌ها تأکید شده است.

فراهم‌سازی بسترهای تولید و اشتغال، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش رضایتمندی عمومی و استفاده از نیروهای توانمند، دلسوز و کارآمد برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت وفاق ملی و وزارت کشور، از دیگر مأموریت‌های مورد تأکید استاندار تهران در این حکم است.

امین بابایی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون روابط عمومی فرمانداری ری، معاون فرماندار ری، بخشدار کهریزک، مدیرکل روابط عمومی و مدیرکل منابع انسانی و امور مالی استانداری تهران را بر عهده داشته است.