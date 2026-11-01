به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر مخفی کردن دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در زمین های لم یزرع در اطراف بناب، موضوع در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت .

وی در ادامه افزود: عوامل کلانتری۱۱ به سرعت به محل مورد نظر اعزام و تعداد ۲۱دستگاه ماینر بلاصاحب را کشف و به مقرر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ بابایاری با بیان اینکه کارشناسان امر ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده، شناسایی مالک ماینرهای کشف شده در دستور پلیس قرار گرفت.