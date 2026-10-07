به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن بازدید از آثار حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، پیرامون استمرار و تعمیق ‌همکاری‌های مشترک گفتگو کردند.

فتاح با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی بخش جدایی‌ناپذیر از هویت و سرمایه فرهنگی ایران است، اظهار کرد: هرجا مردم و جوامع محلی در حفاظت، احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مشارکت کرده‌اند، علاوه بر ارتقای کیفیت اقدامات، حس تعلق و ماندگاری این میراث نیز تقویت شده است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری سال گذشته میان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت میراث فرهنگی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از ۱۵ هزار طرح اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی، بر استمرار این همکاری تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود باید برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی، توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی کشور به کار گرفته شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: مردم ایران ارتباط عمیقی با فرهنگ، هنر و میراث تاریخی کشور دارند و تجربه نشان داده است هرجا مردم پای کار آمده‌اند، نتایج مطلوب و ماندگاری حاصل شده است.

براساس اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، فتاح با تأکید بر ضرورت صیانت مستمر از بناها و ظرفیت‌های میراثی کشور، گفت: در کنار فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، باید سازوکارهای حمایتی نیز تقویت شود و ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب ظرفیت‌های موجود در تفاهم‌نامه همکاری مشترک، حمایت‌های لازم را از مجموعه‌های فعال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری انجام خواهد داد.

توسعه گردشگری و صنایع‌دستی باید به ایجاد اشتغال و ماندگاری جمعیت منجر شود

سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده مولد از ظرفیت‌های زمین‌های راکد برای توسعه گردشگری و صنایع دستی گفت: باید با تعریف کاربری‌های مناسب، تبدیل دارایی‌های خام به پروژه‌های مولد، توسعه بازار مستقیم صنایع دستی و ایجاد مشاغل مکمل در روستاها، زمینه اشتغال، ماندگاری جمعیت و تقویت اقتصاد محلی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه صنایع دستی نباید صرفاً از منظر تولید و فروش محصول دیده شود، گفت: استفاده از ظرفیت خیران و نهادهای عمومی برای توسعه این حوزه می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی مخصوصا در اقتصاد روستایی داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اهمیت اشتغال پایدار در تثبیت جمعیت گفت: اگر برای روستاییان فرصت شغلی و درآمد پایدار ایجاد شود، انگیزه ماندن در روستا افزایش پیدا می‌کند و صنایع دستی می‌تواند یکی از ابزارهای مهم توسعه روستایی باشد.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام گفت: هدف از خدمت به مردم، حفظ جمعیت روستایی، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه زندگی پایدار در روستاهاست و باید از فرصت‌های موجود برای کمک به مردم، به‌ویژه روستاییان استفاده کرد.

در این نشست همچنین بر مولدسازی امکانات در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از مرمت آثار آسیب‌دیده از جنگ و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی و گردشگری تأکید شد.