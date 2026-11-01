کشف داروی قاچاق ۱۵ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر جلفا به مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ، تعداد ۱۸۰۰ عدد آمپول قاچاق و خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.