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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

کشف داروی قاچاق ۱۵ میلیاردی در مرند

کشف داروی قاچاق ۱۵ میلیاردی در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از کشف انواع آمپول قاچاق و خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر جلفا به مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ، تعداد ۱۸۰۰ عدد آمپول قاچاق و خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6996487

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