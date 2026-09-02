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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

پایان سناریوی توزیع قرص های غیر مجاز در مراغه

پایان سناریوی توزیع قرص های غیر مجاز در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف تعداد ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد قرص غیر مجاز خارجی به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر چهارشنبه درجمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری در خصوص فروش قرص های غیرمجاز توسط فردی سودجو در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کارماموران یگان امداد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پس از بررسی و تحقیقات میدانی متهم را شناسایی و با اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضایی به آدرس مربوطه عزیمت که در بازرسی از مخفیگاه وی ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد انواع قرص های غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: برابر نظریه کارشناسان مربوطه اقلام مکشوفه به ارزش ۵ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی مراغه خاطر نشان کرد: پلیس در طول شبانه روز با هوشیاری کامل اجازه هیچ گونه تحرک مجرمانه را به سوداگران مرگ و فرصت طلب نخواهد داد و مردم نیز هرگونه فعالیت مجرمانه افراد را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6935601

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