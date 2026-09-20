کشف سیگار خارجی و داروی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و تعداد ۱۴۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۳۰۰ بسته قرص فاقد مجوز را کشف کردند.

وی اظهار کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.