  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

کشف سیگار خارجی و داروی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بناب

کشف سیگار خارجی و داروی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف انواع سیگار خارجی و داروی فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و تعداد ۱۴۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۳۰۰ بسته قرص فاقد مجوز را کشف کردند.

وی اظهار کرد: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6952341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه