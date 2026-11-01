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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

تخریب منازل جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

تخریب منازل جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

منابع لبنانی از تخریب منازل شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به شرق شهرک کفرتبنیت و حومه شهرک عیتا الجبل در بنت جبیل خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به وادی الحجیر و القصیر در جنوب لبنان اشاره کردند.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپادهای اسرائیلی وارد برخی منازل در روستاهای تولینف دیرکیفا و حداثا شدند. یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی بالکن منازل در شهرک تولین در فاصله نزدیک مشاهده شد.

همزمان منابع لبنانی فیلمی از تخریب منازل در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان منتشر کردند.

کد مطلب 6996615

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