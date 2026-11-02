به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۲ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه یازدهم آبان ماه با میانگین ۵۰ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شهر اصفهان از ابتدای سال جاری با احتساب امروز ۱۳ روز هوای پاک داشته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان و بزرگراه خرازی با عدد ۶۴، خیابان‌های پروین اعتصامی و احمدآباد ۵۶، میدان انقلاب ۶۱، ملک‌شهر ۷۷، دانشگاه صنعتی ۶۷، رهنان و فرشادی ۵۴، زینبیه ۷۵، بولوار کاوه ۵۲، کردآباد ۷۱ و ولدان ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۳۵، پارک زمزم ۳۴، دانشگاه علوم پزشکی و خیابان رودکی ۲۶، فیض ۳۹، شهرک منتظری ۳۸ و میرزا طاهر ۱۷ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص هوا در دو ایستگاه سپاهان‌شهر و محور شرق اصفهان به ترتیب با اعداد ۱۰۵ و ۱۳۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.