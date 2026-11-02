به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت روز دوشنبه ۱۱ آبان با ثبت عدد ۹۶ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۷۹ را نشان می‌دهد که بیانگر قابل قبول بودن کیفیت هوای تهران در این بازه زمانی است.

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوا، از ابتدای سال جاری تاکنون تهران ۱۲ روز هوای پاک، ۱۸۲ روز هوای قابل قبول، ۳۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان را تجربه کرده است.

طبق این آمار، از ابتدای سال تاکنون هیچ روزی با شرایط بسیار ناسالم و خطرناک در تهران ثبت نشده است.