سفر رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا به زابل؛ استعدادیابی نسل آینده ورزش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه فستیوال کبدی قهرمانی نونهالان سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در قالب طرح ملی شهاب، با حضور رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا و نایب‌رئیس فدراسیون جهانی کبدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان ورزشی در سالن شهید جمالزهی زابل برگزار شد.

این فستیوال با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای کبدی در رده سنی نونهالان برگزار شد تا زمینه ورود ورزشکاران مستعد به مسیر قهرمانی فراهم شود.

منطقه سیستان به‌عنوان یکی از کانون‌های مستعد رشته کبدی کشور، ظرفیت قابل توجهی در پرورش ورزشکاران این رشته دارد و برگزاری رقابت‌های پایه می‌تواند به شناسایی استعدادهای جدید و تقویت پشتوانه تیم‌های استانی و ملی کمک کند.

طرح ملی شهاب نیز با رویکرد استعدادیابی ورزشی در رشته‌های مختلف، به دنبال شناسایی ورزشکاران مستعد از سنین پایه و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت آن‌هاست.