عباس اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود ار عملکرد تیم ملی مردان و بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: در بخش بانوان نتیجه به‌دست‌آمده رضایت‌بخش بود. ما حدود ۱۰ سال موفق نشده بودیم تیم چین‌تایپه را شکست دهیم و خوشبختانه نسل جدید بازیکنان ما توانستند این طلسم را بشکنند.

وی افزود: در این دوره تغییرات زیادی در تیم بانوان ایجاد کردیم و بیشتر بازیکنان را ورزشکاران جوان ۲۰ تا ۲۲ ساله تشکیل می‌دادند. همچنین استفاده از آقای مازندرانی به‌عنوان مشاور فنی تأثیر مثبتی داشت و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این بخش به نتیجه رسید.

شکست چین‌تایپه هدف نخست بانوان بود

رئیس فدراسیون کبدی ایران با اشاره به قدرت تیم چین‌تایپه خاطرنشان کرد: شاید در کبدی تصور عمومی این باشد که هند اصلی‌ترین و جدی‌ترین رقیب ماست اما چین‌تایپه نیز یکی از قدرت‌های بزرگ کبدی زنان در آسیاست و حتی در رقابت با هند هم تیمی دردسرساز و قدرتمند محسوب می‌شود. بنابراین شکست این تیم برای ما اهمیت زیادی داشت.

اورسجی ادامه داد: هدف نخست ما این بود که بتوانیم چین‌تایپه را شکست دهیم و به این طلسم ۱۰ ساله پایان بدهیم که خوشبختانه بازیکنان جوان ما موفق به انجام این کار شدند. هدف بعدی‌مان کسب عنوان قهرمانی بود اما شرایط مسابقه همیشه به شکلی پیش نمی‌رود که بتوانیم به تمام اهداف موردنظرمان برسیم.

از نمایش مردان در فینال رضایت ندارم

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد تیم ملی مردان گفت: در بخش مردان نتیجه‌ای که به دست آمد تفاوت زیادی با انتظارات من داشت و از عملکرد این تیم رضایت ندارم. البته نارضایتی من صرفاً به دلیل از دست رفتن مدال طلا نیست بلکه بیشتر به خاطر نمایش ضعیفی است که ملی‌پوشان در دیدار فینال داشتند.

رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا تصریح کرد: شاید اگر بازیکنان ما بازی خوبی ارائه می‌کردند و در نهایت شکست می‌خوردند تا این اندازه ناراضی نبودیم. هند در کبدی مردان تیمی بزرگ و قدرتمند است اما انتظار داشتیم ملی‌پوشان ما بتوانند بازی قابل قبولی به نمایش بگذارند. اعتقاد دارم اگر عملکرد بهتری داشتیم کسب مدال طلا اصلاً دور از دسترس نبود.

تغییرات در ترکیب تیم ملی و کادر فنی مردان

اورسجی درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین رویدادی که پیش رو داریم مسابقات قهرمانی آسیاست که به درخواست کره جنوبی قرار است میزبانی آن به این کشور واگذار شود. البته هنوز زمان دقیق برگزاری مسابقات به من اعلام نشده است اما از هم‌ اکنون در حال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای حضور در این رقابت‌ها هستیم.

وی افزود: برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش مردان هم ترکیب تیم ملی و هم کادر فنی را تغییر خواهیم داد تا بتوانیم با شرایط و آمادگی بهتری در این رویداد شرکت کنیم.

بازگشت کبدی به بازی‌های داخل سالن آسیا

رئیس فدراسیون کبدی ایران با اشاره به حضور این رشته در بازی‌های داخل سالن آسیا خاطرنشان کرد: در کنار مسابقات قهرمانی آسیا بازی‌های داخل سالن آسیا را نیز پیش رو داریم که قرار است در فروردین‌ به میزبانی ریاض برگزار شود. چند دوره بود که رشته کبدی از این بازی‌ها حذف شده بود و تلاش‌های زیادی انجام دادم تا در جایگاه رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا زمینه بازگشت این رشته به این رویداد مهم فراهم شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه این تلاش‌ها به نتیجه رسید و کبدی در هر دو بخش مردان و زنان به فهرست رشته‌های حاضر در بازی‌های داخل سالن آسیا بازگشت. این اتفاق دستاورد مهمی برای توسعه و گسترش کبدی در سطح قاره آسیاست.

تلاش برای حضور کبدی در بازی‌های کشورهای اسلامی

اورسجی درباره دیگر برنامه‌های توسعه‌ای کبدی در عرصه بین‌المللی گفت: یکی دیگر از اهدافی که برای تحقق آن تلاش می‌کنم ورود رشته کبدی به بازی‌های کشورهای اسلامی است. در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده و امیدواریم به‌زودی شاهد تحقق این هدف نیز باشیم تا کبدی فرصت حضور در رویدادی مهم با مشارکت کشورهای اسلامی را پیدا کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه خبر داد و اظهار کرد: اخیراً جلسه‌ای با دبیرکل فدراسیون کبدی قزاقستان داشتیم و مقرر شد با استفاده از ظرفیت اسپانسرهایی که جذب خواهیم کرد نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه را در سال ۲۰۲۷ برگزار کنیم.

رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا افزود: در نظر داریم این مسابقات با حضور چند کشور از جمله ایران، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شود. برگزاری چنین رویدادی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کبدی در منطقه آسیای میانه و افزایش تعاملات ورزشی میان کشورهای این منطقه داشته باشد.

مقر کبدی آسیا را در تهران افتتاح می‌کنیم

اورسجی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود در کنفدراسیون کبدی آسیا در اسفندماه ۱۴۰۵ گفت: در اسفند سال جاری دوره چهار ساله ریاست من در کنفدراسیون کبدی آسیا به پایان می‌رسد. طی این چهار سال تلاش زیادی برای توسعه کبدی در آسیا و ایران انجام دادم و امیدوارم با توکل به خدا بتوانم برای دوره بعدی نیز در انتخابات حضور پیدا کنم.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای استقرار مقر کنفدراسیون کبدی آسیا در تهران خاطرنشان کرد: مقر این فدراسیون به‌طور کامل در تهران آماده شده است. چندین بار برنامه‌ریزی کردیم تا با حضور رئیس فدراسیون جهانی کبدی و دست‌کم ۱۰ رئیس فدراسیون از کشورهای مختلف مراسم افتتاحیه رسمی آن را برگزار کنیم اما به دلیل فراهم نشدن شرایط این مراسم تاکنون به تعویق افتاده است.

رئیس فدراسیون کبدی ایران در پایان گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شرایط برای برگزاری مراسم افتتاحیه مقر کنفدراسیون در تهران فراهم شود. حتی این آمادگی را داریم که انتخابات دوره بعد کنفدراسیون کبدی آسیا را نیز بار دیگر در ایران برگزار کنیم.