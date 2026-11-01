جلیل امینی شهردار جدید هشتگرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استعفای پیام رئیسی، شهردار پیشین هشتگرد، اعضای شورای اسلامی شهر با پذیرش استعفای وی و قدردانی از خدمات دوران مسئولیتش، جلیل امینی را با رأی قاطع به‌عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.

امینی از مدیران باسابقه حوزه مدیریت شهری است که پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله سرپرستی شهرداری هشتگرد، معاونت خدمات شهری، معاونت توسعه و منابع شهرداری هشتگرد، معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ را بر عهده داشته است.

انتخاب شهردار جدید هشتگرد با هدف تداوم خدمت‌رسانی، حفظ ثبات مدیریتی و تقویت هماهنگی در مجموعه مدیریت شهری انجام شده است.

پرونده انتخاب امینی برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال شده و آغاز رسمی فعالیت وی به تأیید نهایی مراجع قانونی بستگی دارد.