به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سپهوند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس با اشاره به احتمال استفاده نیروگاه‌ها از سوخت‌های سنگین در فصل سرد سال، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی را عاملی مؤثر در کاهش استفاده از مازوت دانست.

وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره نوع سوخت نیروگاه‌ها تابع سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور است، اما افزایش مصرف گاز در بخش خانگی فشار بیشتری به شبکه انرژی وارد می‌کند و می‌تواند نیاز نیروگاه‌ها به سوخت‌های سنگین را افزایش دهد.

وی افزود: سوخت مصرفی نیروگاه‌ها لزوماً به یک نوع محدود نیست و ترکیبی از سوخت‌ها در مشعل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این رو، مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان علاوه بر کمک به پایداری شبکه انرژی، می‌تواند در کاهش استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تر مؤثر باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس با اشاره به وضعیت توزیع مازوت کم‌گوگرد گفت: سال گذشته این نوع سوخت توزیع شد، اما بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تاکنون توزیع آن برای امسال انجام نشده است.

پایش پیامدهای زیست‌محیطی حمله به انبار نفت

سپهوند در ادامه با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی حمله به انبار نفت اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه، کارشناسان محیط زیست پایش کیفیت هوا را برای بررسی میزان آلاینده‌های منتشرشده در جو انجام دادند.

وی افزود: بخشی از ذرات آلاینده به دلیل ویژگی‌های خود در مدت کوتاهی ته‌نشین شدند و در کنار شرایط جوی، بارش‌هایی با آثار آلودگی نفتی در کرج و فردیس مشاهده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فردیس با بیان اینکه آلودگی خاک محدوده انبار نفت نیز بررسی و ارزیابی شد، گفت: نتایج بررسی‌ها از آلودگی خاک این محدوده حکایت داشت و اقدامات لازم برای سنجش پیامدهای احتمالی حادثه انجام شد.

سپهوند درباره احتمال نفوذ آلودگی به منابع آب زیرزمینی نیز بیان کرد: با توجه به احتمال نشت مواد آلاینده، نمونه‌برداری از منابع آبی منطقه انجام شد و در بررسی اولیه، با توجه به پایین بودن سطح آب‌های زیرزمینی منطقه، نشانه‌ای از نفوذ آلودگی مشاهده نشد.

وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر، نمونه‌برداری مجدد انجام شده و بررسی‌ها درباره وضعیت منابع آبی منطقه همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس با ابراز تأسف از شهادت تعدادی از هم‌وطنان در حوادث اخیر خاطرنشان کرد: حادثه انبار نفت از نظر ابعاد و میزان تخریب، مهم‌ترین پیامد زیست‌محیطی جنگ در شهرستان فردیس را به دنبال داشت.