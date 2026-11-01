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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

باخت ۹ گله تیم جهانبخش در فوتبال هلند

باخت ۹ گله تیم جهانبخش در فوتبال هلند

تیم فوتبال الکسلسیور که علیرضا جهانبخش در لیست بازیکنانش است امروز مقابل توئنته با ۹ گل شکست خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته یازدهم اردویسه هلند عصر امروز با نتیجه ای عجیب همراه بود.

تیم فوتبال اکسلسیور در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر هلند (اردویژه) از توئنته میزبانی کرد و در پایان شکست ۹ بر صفر را پذیرا شد. ووت وخورست (۱۲، ۳۲، ۳۳ و ۶۲ – پنالتی)، توماس بلت (۳۹)، دان روتس (۴۵ و ۸۲)، جوردی باووا (۴۹) و رامیز زموکی (۷۱ – پنالتی) برای توئنته گلزنی کردند.

علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از بازیکنان نیمکت‌نشین تیم اکسلسیور در دیدار برابر توئنته بود و فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد.

کد مطلب 6996841

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