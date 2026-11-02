به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر به ترکیه ابراز امیدواری کرد که این کشور نقش میانجی بین کی یف و مسکو ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت پایان یافتن جنگ اوکراین و انتقال به سمت روند سیاسی تاکید کرد.

زلنسکی از آمادگی خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ترکیه با حضور احتمالی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور خبر داد.

وی گفت که در دیدارش با اردوغان در خصوص مسائل مورد توجه دو کشور به ویژه آمادگی برای فصل زمستان و حملات روسیه و تأثیر آن بر بخش انرژی و برق رایزنی کرده است.

زلنسکی گفت که روابط اردوغان با ترامپ و پوتین می تواند مفید باشد.