به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد، با اشاره به افزایش پایداری جو، وقوع پدیده وارونگی دما و کاهش ظرفیت پراکنش آلاینده‌ ها در فصل سرد سال، اظهار داشت: در این شرایط، هرگونه انتشار آلاینده از منابع قابل‌کنترل، از جمله پسماندسوزی های غیرمجاز، می تواند به تشدید آلودگی هوا و افزایش مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی منجر شود؛ از این رو، پیشگیری و مقابله مؤثر با این تخلفات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.



وی با بیان اینکه مقابله با پسماندسوزی مستلزم مشارکت هماهنگ دستگاه‌ های اجرایی و قضایی است، گفت: در جلسه تخصصی پیشگیری و مقابله با پسماندسوزی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ های قانونی و اجرایی دستگاه‌ های مسئول، تقویت همکاری های بین‌ بخشی و تعیین وظایف مشخص برای پیشبرد اقدامات تأکید شد.



عباس نژاد افزود: اولویت نخست، شناسایی و رفع زمینه های بروز پسماندسوزی و جلوگیری از وقوع تخلف است؛ با این‌ حال، در موارد وقوع تخلف نیز برخورد قانونی و قاطع با متخلفان باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود تا ضمن جلوگیری از تکرار تخلفات، بازدارندگی اقدامات نظارتی افزایش پیدا کند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت پیگیری قضایی تخلفات زیست‌محیطی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دادستان های شهرستان ها، ارجاع مستندات به مراجع قضایی و پیگیری پرونده‌ ها تا حصول نتیجه، از اقدامات ضروری در این زمینه است. همچنین، مستندسازی دقیق تخلفات و ارائه گزارش‌های مستدل و معتبر به مراجع ذیصلاح، نقش مهمی در تسریع رسیدگی و اجرای مؤثر قوانین دارد.



وی، شناسایی و ثبت کانون های پسماندسوزی، مستندسازی وضعیت موجود و ارائه گزارش به مراجع نظارتی را از دیگر محورهای برنامه‌ های پیش بینی‌ شده عنوان کرد و افزود: هماهنگی با فرمانداران شهرستان ها برای ایجاد انسجام عملیاتی، تقسیم کار روشن و تقویت تعامل میان دستگاه های مسئول باید به‌ صورت مستمر دنبال شود.



عباس نژاد همچنین با تأکید بر ضرورت پایش مستمر روند اجرای اقدامات بیان کرد: مقرر شده است ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ ها، گزارش روزانه اقدامات انجام‌ شده، کانون های شناسایی‌شده و نتایج پیگیری های خود را ارائه کنند تا ضمن ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات، موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از سلامت شهروندان و بهبود کیفیت هوای استان، مستلزم اقدام هماهنگ و مسئولانه همه دستگاه‌ های ذیربط است و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز با بهره‌ گیری از وظایف نظارتی و اختیارات قانونی خود، شناسایی و مستندسازی تخلفات، پیگیری برخورد قانونی با متخلفان و مطالبه انجام مسئولیت‌ های دستگاه های مرتبط را با هدف کاهش منابع انتشار آلاینده‌ ها و پیشگیری از تشدید آلودگی هوا با جدیت دنبال می‌کند.