به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اسلاملو با اشاره به فعالیت یک دستگاه بیل مکانیکی با هدف کوه‌بری و تصرف غیرمجاز بخشی از اراضی منطقه حفاظت‌شده ارژن گفت: پس از شناسایی تخلف، مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه ارژن با هماهنگی مقام قضایی اقدام به توقیف دستگاه بیل مکانیکی کردند.

وی افزود: این دستگاه پس از توقیف به پاسگاه سرمحیط‌بانی ارژن منتقل شد و فرد متخلف نیز شناسایی و صورت‌جلسه تخلف برای طی مراحل قانونی تنظیم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی بیان کرد: جلوگیری از تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی از اولویت‌های حفاظت محیط زیست است و با هرگونه دخل‌وتصرف غیرقانونی در مناطق تحت حفاظت، از طریق مراجع قانونی برخورد می‌شود.