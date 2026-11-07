به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، برایان دی پالما فیلم جدیدی در راه دارد و برای موسیقی آن بار دیگر از همکار مورد اعتماد خود کمک خواهد گرفت.

پینو دوناجیو آهنگساز، در مصاحبه با لا رپوبلیکا تأیید کرده که آهنگسازی فیلم «انتقام شیرین» دی پالما را انجام می‌دهد که نهمین فیلمی خواهد بود که این ۲ در آن با هم کار کرده‌اند. همکاری‌ این ۲ به ۵۰ سال پیش و فیلم «کری» برمی‌گردد.

دوناجیو توضیح داد که برای ساخت آهنگ فیلم‌های دی پالما، همیشه ابتدا باید نسخه نهایی را ببیند. روند کار آنها همیشه به این شکل بوده که دوناجیو پس از مونتاژ فیلم در اتاق تدوین، وارد عمل می‌شود و پس از هماهنگ شدن با کارگردان با تمرکز بر حال و هوا و صحنه‌های بزرگ، برای آهنگسازی به ونیز می‌رود.

بنابراین اگر دوناجیو برای فوریه آماده می‌شود، احتمالاً دی پالما تا آن زمان نسخه‌ای از فیلم را آماده کرده است و به این ترتیب «انتقام شیرین» برای اکران در سال ۲۰۲۷ آماده خواهد بود.

جالب اینجاست که هیچ خبری درباره فیلمبرداری، بازیگران یا توزیع آن تأیید نشده و آخرین بار اعلام شد فیلمبرداری این فیلم که قرار بود تابستان امسال در پرتغال انجام شود، به ماه اکتبر (یعنی ماه پیش) موکول شده است.

پدرو سوترو فیلمبردار «باکورائو» و «آکواریوس»، فیلمبردار «انتقام شیرین» است. ساخت این فیلم اولین بار ۸ سال پیش اعلام و گفته ‌شد این فیلم از ۲ داستان واقعی قتل الهام گرفته و محتوایی جنایی دارد.

اسامی بازیگران فیلم نیز اعلام نشده و اینکه آیا فیلم به زبان انگلیسی خواهد بود یا پرتغالی؟

دی پالما امسال ۸۶ ساله شد. آخرین فیلم او «دومینو» محصول ۲۰۱۹، یک شکست انتقادی و تجاری بود. این فیلم که آن هم در اروپا فیلمبرداری شده بود و یک تریلر جنایی با بازی نیکولای کاستر-والدو بود، با مشکلات مالی و تولید مواجه شد.

با این حال دی پالما همچنان استاد تعلیق است و آثاری چون «کری»، «لباسی برای کشتن»، «انفجار»، «صورت زخمی»، «راه کارلیتو»، «بدن بدل»، «تسخیرناپذیران»، «تلفات جنگ»، «شبح بهشت» و «ماموریت: غیرممکن» را کارگردانی کرده است.