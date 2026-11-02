محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز دوشنبه ۱۱ آبان تا سه‌شنبه ۱۲ آبان، آسمان استان قم با افزایش ابر، بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود و در برخی ساعات نیز احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.



وی افزود: روز دوشنبه آسمان استان در ابتدا قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود که در برخی ساعات بارندگی و وزش باد را به دنبال خواهد داشت و احتمال رگبار و رعدوبرق نیز دور از انتظار نیست.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی شهر قم بیان کرد: بیشینه دمای هوای قم در روز دوشنبه به ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۵ درجه پیش‌بینی شده است.



ترابیان ادامه داد: جهت وزش باد در روز دوشنبه غربی خواهد بود و سرعت آن به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که در کنار فعالیت سامانه بارشی، از پدیده‌های قابل توجه جوی این روز به شمار می‌رود.



بارش‌های پراکنده تا سه‌شنبه ادامه دارد



وی با تشریح شرایط جوی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت: در این روز آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد و احتمال بارش‌های پراکنده نیز وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم افزود: سرعت وزش باد در روز سه‌شنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و جهت آن غربی خواهد بود و دمای هوای شهر قم نیز نسبت به روز دوشنبه کاهش می‌یابد.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی پیش‌بینی‌شده برای سه‌شنبه اظهار کرد: کمینه دمای شهر قم در این روز به ۱۳ درجه و بیشینه دما به ۲۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که در مقایسه با روز قبل، کاهش دمای بیشینه را نشان می‌دهد.



هشدار زرد برای همه مناطق استان صادر شد



وی همچنین با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد هواشناسی استان قم گفت: این هشدار در پی عبور موجی از فعالیت سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی صادر شده است.



وی ابراز کرد: بر اساس این هشدار، زمان آغاز فعالیت این سامانه تا پایان روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام شده و همه مناطق استان قم تحت تأثیر مخاطرات پیش‌بینی‌شده قرار دارند.



ترابیان افزود: مخاطرات مورد انتظار شامل وزش باد نسبتاً شدید، بارش‌های رگباری باران و احتمال وقوع رعدوبرق است که در جریان فعالیت این سامانه جوی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.



کرمجگان بیشترین بارش را ثبت کرد



وی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش اداره کل هواشناسی استان قم از میزان بارندگی‌های ثبت‌شده، ایستگاه کرمجگان در شهرستان کهک با ثبت ۱۱.۱ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی گزارش‌شده در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.



کارشناس هواشناسی قم گفت. همچنین بر اساس گزارش دمایی هواشناسی قم از وضعیت ۲۴ ساعت گذشته، منطقه کهک با ثبت دمای ۱۱.۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد و جمکران نیز با بیشینه دمای ۲۸.۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر را به ثبت رساند.