به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین طیبی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل اظهار کرد: سال‌هاست که بسیاری از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل از گذار نظم جهانی از نظام هژمونیک و تک‌قطبی به سمت نظم چندقطبی سخن می‌گویند؛ روندی که با وجود گذشت چند دهه، همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افزود: در دهه ۱۹۹۰ میلادی، برخی نظریه‌پردازان غربی از جمله فرانسیس فوکویاما، با طرح دیدگاه‌هایی درباره پایان تاریخ، از شکل‌گیری نظمی جهانی به رهبری آمریکا سخن می‌گفتند؛ اما تحولات چند دهه اخیر نشان داده است که ایالات متحده نتوانسته نظم تک‌قطبی موردنظر خود را بر جهان حاکم کند.

پایان دوران تمرکز قدرت در دست یک کشور

رئیس اداره بسیج ستاد کل نیروهای مسلح با تشریح دلایل افول نظم تک‌قطبی تصریح کرد: نخست آنکه قدرت در جهان امروز دیگر در یک نقطه متمرکز نیست؛ دوم اینکه هیچ کشوری به‌تنهایی توانایی مقابله با تمام تهدیدات نوظهور جهانی را ندارد و سوم اینکه جنگ‌های نامتقارن و ظرفیت قدرت‌های منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌تری در معادلات امنیتی جهان پیدا کرده‌اند.

طیبی با اشاره به دیدگاه‌های برخی نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، قدرت‌های مختلف جهان از ظرفیت‌هایی برخوردارند که می‌توانند به یکدیگر آسیب وارد کنند. به همین دلیل، دوران اقدام نظامی بدون پرداخت هزینه و بازگشت آسان از میدان درگیری به پایان رسیده است.

محاسبات اشتباه آمریکا در مواجهه با ایران

وی با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکایی‌ها با اتکا به برتری مادی و نظامی خود و بر اساس محاسباتی نادرست، تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود در برابر ایران دست پیدا کنند؛ اما تحولات و تجربه درگیری‌های اخیر نشان داد که چنین محاسباتی با واقعیت‌های میدان سازگار نیست.

رئیس اداره بسیج ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر آمریکا پیش از اقدام نظامی، پیامدها و شرایطی را که امروز با آن مواجه شده است به‌درستی ارزیابی می‌کرد، چه‌بسا دست به چنین اقدامی نمی‌زد.

نقش انقلاب اسلامی در تغییر معادلات منطقه‌ای و جهانی

طیبی با تأکید بر جایگاه انقلاب اسلامی در تحولات بین‌المللی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل اثرگذار در تغییر معادلات قدرت در جهان بوده است. حتی برخی تحلیلگران غربی نیز در بررسی عوامل تضعیف اتحاد جماهیر شوروی، به نقش انقلاب اسلامی ایران اشاره کرده‌اند؛ هرچند غرب تلاش کرده است این تحولات را به نام خود ثبت کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جایگاه جریان‌های مقاومت ادامه داد: پیش از این، بسیاری از جریان‌ها و جوامع منطقه، از جمله شیعیان لبنان و مردم فلسطین، از جایگاه و حمایت مؤثری در معادلات بین‌المللی برخوردار نبودند؛ اما امروز معادلات تغییر کرده و ملت‌ها و جریان‌های مقاومت دریافته‌اند که می‌توانند از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشند.

تأکید بر ایستادگی در برابر فشارهای دشمن

رئیس اداره بسیج ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به چالش‌های موجود در عرصه‌های مختلف کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی با مشکلات و آسیب‌هایی مواجه بوده است، اما با وجود این دشواری‌ها، در عرصه‌های مختلف توانسته است در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تأکید کرد: ملت ایران با اراده، عزم و پایداری در میدان حضور دارد و امیدواریم به حول و قوه الهی، در همین مسیر شاهد جشن پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق اهداف والای آن باشیم.