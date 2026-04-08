به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: امریکا ناچار به پذیرش آتش‌بس شد؛ واقعیتی که بیانگر یک شکست راهبردی آشکار است.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچون روز نخست، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در برابر هرگونه خطای محاسباتی از سوی جبهه عبری-عربی-آمریکایی در نقض آتش‌بس، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهند داد.

ولایتی بیان کرد: «در هندسه جدید قدرت در جهان و حرکت به سوی نظم چند قطبی ، ایران دیگر صرفاً یک کشور نیست؛ بلکه به عنوان محور قطب اسلامی ایفای نقش می‌کند.»