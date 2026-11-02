به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در رشته‌های مختلف حفظ و مفاهیم قرآن کریم، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای ایجاد هماهنگی میان حوزه‌های امتحانی و برگزاری آزمونی منظم، دستورالعمل اجرایی در سه مرحله پیش از آزمون، حین برگزاری و پس از پایان آن به عوامل اجرایی ابلاغ شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به الزامات آماده‌سازی محل برگزاری آزمون بیان کرد: حوزه‌های امتحانی باید از نظر فضای فیزیکی، ظرفیت پذیرش، نور، تهویه و امکانات مورد نیاز داوطلبان استانداردهای لازم را داشته باشند. همچنین پیش‌بینی فضای مستقل و منشی برای داوطلبان روشندل از جمله تمهیدات این آزمون است.

دریایی درباره نحوه اجرای آزمون نیز گفت: عوامل اجرایی از ساعت ۸ صبح در محل‌های تعیین‌شده حضور می‌یابند و درهای سالن‌ها دست‌کم ۳۰ دقیقه پیش از آغاز آزمون به روی داوطلبان باز می‌شود. ورود شرکت‌کنندگان نیز پس از احراز هویت و بررسی کارت ورود به جلسه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ورود قرآن، تلفن همراه و جزوه به سالن امتحان ممنوع است، افزود: داوطلبانی که با تأخیر مراجعه کنند، حداکثر تا ساعت ۹:۱۵ فرصت ورود به جلسه را دارند و خروج زودتر از موعد نیز تنها پس از گذشت ۳۰ دقیقه از شروع آزمون امکان‌پذیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نظارت بر فرآیند توزیع و جمع‌آوری اوراق امتحانی عنوان کرد: تحویل و بازگشایی پاکت سؤالات و پاسخنامه‌ها با نظارت حراست انجام می‌شود و پاسخنامه‌ها نیز پس از پایان آزمون در بسته‌های مهر و موم‌شده به نزدیک‌ترین مرکز تصحیح ماشینی ارسال خواهد شد.

دریایی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید وجود اشکال محتوایی در هر یک از سؤالات از سوی کمیته علمی ستاد اجرایی، سؤال مورد نظر از فرآیند ارزیابی تمامی داوطلبان حذف می‌شود.

وی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل برگزارکننده قدردانی کرد و برای شرکت‌کنندگان بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت آرزوی موفقیت کرد.