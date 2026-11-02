به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم بهفر، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش بین المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: علوم فقهی می تواند به ما در زمینه استفاده از مواد غذایی جدید، کمک کند.

وی افزود: حلال ریشه در قرآن کریم دارد و عاملی برای رشد و تعالی انسان معرفی شده است.

بهفر با بیان این مطلب که حلال تنها یک مجوز ظاهری نیست، گفت: نظارت بر تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین، شرط اطمینان از حلال بودن فرآورده‌های غذایی است.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات شرعی در تمامی مراحل تولید و عرضه مواد غذایی، افزود: توسعه سامانه‌های ردیابی، استقرار نظام پایش مستمر و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، از الزامات اطمینان از حلال بودن و سلامت فرآورده‌های غذایی است.

بهفر با اشاره به تمایز میان ظاهر و حقیقت در مفهوم حلال افزود: همان‌گونه که در آیه ۱۰۰ سوره مائده بر یکسان نبودن پاک و ناپاک تأکید شده است، فراوانی یا ظاهر یک محصول به‌تنهایی معیار ارزش‌گذاری نیست، بلکه ماهیت محصول و انطباق آن با الزامات شرعی و اصول سلامت اهمیت اساسی دارد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های ذی‌صلاح در تضمین انطباق فرآورده‌های غذایی با ضوابط مربوط تصریح کرد: ایجاد سامانه‌های ردیابی و استقرار نظام پایش مستمر، امکان بررسی وضعیت مواد اولیه و فرآورده‌ها را در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین فراهم می‌کند و نقش مهمی در پیشگیری از مخاطرات احتمالی دارد.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، توسعه نظارت‌های پیشگیرانه و تقویت هماهنگی بین‌بخشی را از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: تکمیل برنامه هدفمند نظارت بر زنجیره مواد و فرآورده‌های غذایی، ارزیابی و رتبه‌بندی جامع واحدهای تولیدی با رویکرد بازرسی مبتنی بر خودکنترلی و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت دانش و دستیارهای هوشمند در نظارت فنی، از جمله برنامه‌های مورد توجه است.

وی، توسعه و تکمیل سامانه هوشمند هشدار سریع مواد غذایی و آشامیدنی، ارتقای سامانه صدور گواهی بهداشت با قابلیت ردیابی و داشبوردهای مدیریتی و مشارکت فعال در شبکه بین‌المللی اینفوسان با هدف تبادل اطلاعات درباره بیماری‌های ناشی از غذا را از دیگر محورهای این برنامه‌ها برشمرد.

بهفر همچنین بر ضرورت ارزیابی منابع تولیدکننده خارجی پیش از ورود برخی فرآورده‌ها به کشور تأکید کرد و افزود: بررسی هویت و احراز انطباق تولیدکنندگان خارجی فرآورده‌هایی مانند کلاژن و ژلاتین با الزامات مربوط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نظارت بر واردات را تقویت و اطمینان از رعایت ضوابط را افزایش دهد.