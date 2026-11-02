به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شمس، با تبریک روز محیطبان به محیطبانان پرتلاش و فداکار کشور، اظهار کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای محیطبان و پیگیری حقوقی پروندههای آنان از اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست است و روند رسیدگی به پروندههای قضایی این شهدا تا حصول نتیجه نهایی دنبال میشود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید هدایتالله دیدهبان گفت: مردادماه امسال قرار نهایی دادسرا درباره اتهامات پنج نفر از متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شد. در حال حاضر، تعیین وقت رسیدگی به این پرونده در انتظار است.
شمس با اشاره به پرونده شهید محمود شهمرادی افزود: در پایان مردادماه امسال، مواجهه حضوری و اخذ آخرین دفاع از متهمان در دادگاه عمومی حقوقی بخش قاضی شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی انجام شده و مراحل صدور کیفرخواست در حال پیگیری است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره پرونده شهید کاظم مصدق اظهار کرد: پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی شهرستان کلاله، ایراداتی به آن وارد شد که پس از رفع نقص، پرونده مجدداً به شعبه چهارم کیفری شهرستان گنبدکاووس ارسال شده و اکنون در انتظار تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادگاه است.
شمس در پایان تأکید کرد: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت، روند رسیدگی به پروندههای قضایی شهدای محیطبان را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، از ارسال پرونده شهید هدایتالله دیدهبان به دادگاه و پیگیری مراحل قضایی پرونده دو شهید دیگر محیطبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شمس، با تبریک روز محیطبان به محیطبانان پرتلاش و فداکار کشور، اظهار کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای محیطبان و پیگیری حقوقی پروندههای آنان از اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست است و روند رسیدگی به پروندههای قضایی این شهدا تا حصول نتیجه نهایی دنبال میشود.
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