به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شمس، با تبریک روز محیط‌بان به محیط‌بانان پرتلاش و فداکار کشور، اظهار کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان و پیگیری حقوقی پرونده‌های آنان از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی این شهدا تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود.



وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید هدایت‌الله دیده‌بان گفت: مردادماه امسال قرار نهایی دادسرا درباره اتهامات پنج نفر از متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شد. در حال حاضر، تعیین وقت رسیدگی به این پرونده در انتظار است.



شمس با اشاره به پرونده شهید محمود شهمرادی افزود: در پایان مردادماه امسال، مواجهه حضوری و اخذ آخرین دفاع از متهمان در دادگاه عمومی حقوقی بخش قاضی شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی انجام شده و مراحل صدور کیفرخواست در حال پیگیری است.



مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره پرونده شهید کاظم مصدق اظهار کرد: پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی شهرستان کلاله، ایراداتی به آن وارد شد که پس از رفع نقص، پرونده مجدداً به شعبه چهارم کیفری شهرستان گنبدکاووس ارسال شده و اکنون در انتظار تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادگاه است.



شمس در پایان تأکید کرد: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهدای محیط‌بان را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.