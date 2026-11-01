رضا نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و قدردانی از محیط‌بانان و همیاران طبیعت استان اظهار کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست استان در حال حاضر با ۴۵ درصد چارت سازمانی فعالیت می‌کند در حالی که چارت سازمانی فعلی نیز مربوط به سال‌ها پیش است و اگر به‌روزرسانی شود، با توجه به افزایش تعداد و وسعت مناطق، باید تعداد نیروها بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ محیط‌بان در مناطق تحت مدیریت استان حضور دارند، افزود: کمبود نیرو در کنار فرسودگی خودروها و موتورسیکلت‌ها و کمبود تجهیزات نوین از چالش‌های اصلی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ادامه داد: تأمین اعتبار برای خرید دوربین‌های دید در شب، ارتقای کیفیت دوربین‌های حفاظتی، برگزاری کلاس‌های آموزشی به‌روز برای همکاران و آموزش مردم از سطح مدارس از نیازهای جدی است که به‌صورت قطره‌چکانی تأمین می‌شود.

نامدار درخصوص بکارگیری نیروهای جدید برای حوزه محیط‌بانی استان، گفت: بهمن‌ماه ۱۴۰۴ قرار بود آزمون استخدامی برگزار شود و ۲۰ محیط‌بان جذب شوند که بالاترین تعداد نیرو در سال‌های اخیر بود اما به‌دلیل شرایط جنگ این آزمون به تعویق افتاد و هنوز برگزار نشده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم هرچه زودتر این آزمون برگزار و بخشی از کمبود نیرو جبران شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: استاندارد جهانی می‌گوید به ازای هر یک‌هزار تا سه‌هزار هکتار باید یک محیط‌بان حضور داشته باشد اما همکاران محیط‌بان ما حداقل کار پنج تا ۱۰ نفر را انجام می‌دهند و مناطق وسیع را با تعداد بسیار کم پوشش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان دارای ۲۳ منطقه حفاظت‌شده و شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست است. مساحت مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان در حال حاضر به حدود ۲.۵ میلیون هکتار می‌رسد. منطقه حفاظت شده کرکس (واقع در شهرستان‌های نطنز و میمه)، قمصر و برزوک (واقع در شهرستان کاشان)، کهیاز (واقع در شهرستان اردستان) و دالانکوه (در محدوده شهرهای دامنه و چادگان) است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی (در محدوده اصفهان-بهارستان) و قمیشلو (در محدوده شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون) پناهگاه موته (واقع در شهرستان میمه) و پناهگاه حیات وحش عباس آباد (محدوده نائین و خور وبیابانک)، تالاب بین‌المللی گاوخونی (در محدوده شهر ورزنه) هم‌چنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع از جمله مناطق حنا، خارو، ستبله، کلاته و یخاب از دیگر ظرفیت‌های زیست محیطی و طبیعی استان اصفهان است.

تاکنون بیش از ۲ هزار گونه گیاهی از صد جنس مختلف و ۴۹۵ گونه مهره‌دار شامل ۶۵ گونه پستاندار، ۳۰۲ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۴۱ گونه ماهی و هشت گونه دوزیست در پهنه این استان شناسایی شده است.