سردار حسن امینی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ششمین دوره حرکت کاروان «اهالی بهشت» هم‌زمان با ایام فاطمیه اظهار کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته، پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در قالب یک حرکت کاروانی به شهرها و مناطق مختلف استان اصفهان منتقل می‌شود تا مردم در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف فرصت میزبانی و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

وی افزود: کاروان امسال حامل پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام است که حرکت خود را از روز سه‌شنبه ۱۲ آبان آغاز می‌کند و به مدت ۱۴ روز در نقاط مختلف استان حضور خواهد داشت. این برنامه تا ۲۵ آبان ادامه دارد و در طول این مدت، شهرستان‌های استان میزبان پیکرهای مطهر شهدا و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خواهند بود.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با بیان اینکه حرکت کاروانی شهدای گمنام از سال ۱۳۹۴ در استان اصفهان شکل گرفته است، ادامه داد: این حرکت در سال ۱۳۹۶ نیز با حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام غواص دنبال شد و اکنون ششمین دوره آن برگزار می‌شود. هدف از تداوم این برنامه، گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم کردن امکان حضور و مشارکت مردم مناطق مختلف در آیین استقبال و میزبانی از این شهداست.

امینی هرندی با اشاره به جزئیات آغاز حرکت کاروان بیان کرد: مراسم بدرقه و شروع رسمی برنامه ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان در حرم مطهر حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، خواهر امام رضا (ع)، برگزار می‌شود و پس از آن کاروان مسیر حضور در شهرستان‌ها را آغاز خواهد کرد. نخستین برنامه استقبال شهرستانی نیز عصر همان روز در شهرستان فریدن برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌های کاروان تا ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت و پایان این حرکت هم‌زمان با سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با برگزاری ویژه‌برنامه‌ای در شهر اصفهان همراه خواهد بود.

تمام شهرستان‌های اصفهان میزبان کاروان اهالی بهشت می‌شوند

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای حضور کاروان محدود به مراکز اصلی استان نیست، گفت: تمامی شهرستان‌های استان اصفهان در برنامه حرکت کاروان قرار گرفته‌اند و تلاش شده است با تنظیم جدول زمان‌بندی، امکان حضور و استقبال مردم در مناطق مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه ویژه برای شهرستان خور و بیابانک افزود: برای این شهرستان نیز دو شهید از مجموع شهدای همراه کاروان در نظر گرفته شده است تا مردم این منطقه نیز فرصت میزبانی از پیکرهای مطهر شهدای گمنام را داشته باشند.

امینی هرندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی اجرایی این برنامه اظهار کرد: پیش از آغاز حرکت کاروان، گروه‌های پیشرو به شهرستان‌های مختلف اعزام شده‌اند و در جلسات شورای اداری با حضور فرمانداران، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج و مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این نشست‌ها، موضوعاتی از جمله تعیین زمان حضور کاروان در هر شهرستان، مشخص کردن محل استقبال و اجرای برنامه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تقسیم مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا از پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری شود و استقبال از شهدا با نظم و آمادگی لازم انجام گیرد.

برنامه‌های تبیینی برای دانش‌آموزان و دانشجویان پیش‌بینی شد

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با اشاره به رویکرد فرهنگی و محتوایی ششمین دوره کاروان اهالی بهشت تصریح کرد: امسال در کنار برنامه‌های معنوی و آیین‌های استقبال از شهدا، بخش ویژه‌ای برای تبیین مسائل روز و آشنایی نسل جوان با موضوعات مرتبط با مقاومت و دفاع از کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای دانش‌آموزان، برنامه‌های محتوایی و تبیینی ویژه‌ای پیش‌بینی شده که در کنار آن، نمایش لاشه و تجهیزات هواگردهای ساقط‌شده دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی نیز اجرا می‌شود. این برنامه با هدف ارائه روایت عینی از توان دفاعی کشور و آشنایی نسل نوجوان با ابعاد تقابل نظامی و تحولات اخیر طراحی شده است.

امینی هرندی خاطرنشان کرد: در مراکز شهرستان‌ها نیز برای عموم مردم برنامه‌های روایتگری تصویری با محوریت نمایش تجهیزات و هواگردهای ساقط‌شده دشمن برگزار می‌شود تا امکان آشنایی بیشتر شهروندان با موضوعات مرتبط با جنگ و دفاع از کشور فراهم شود.

وی با اشاره به حضور کاروان در تجمعات شبانه شهرستان‌ها گفت: برنامه‌های معنوی، مداحی، اجرای سرود و روایتگری از جمله بخش‌هایی است که در این تجمعات اجرا خواهد شد. همچنین موضوعاتی مانند اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، عوامل پیروزی، شناخت دشمن و بررسی تاکتیک‌های دشمن در برنامه‌های تبیینی مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) تأکید کرد: یکی از اولویت‌های امسال، ارتباط مؤثرتر با نسل نوجوان و جوان است و به همین دلیل حضور در تجمعات دانش‌آموزی و دانشجویی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان و دانشجویان علاوه بر آشنایی با سیره شهدا، در جریان ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دفاعی موضوع مقاومت نیز قرار گیرند.

۴۰۰ خادم در خدمت کاروان ۱۲ شهید گمنام

امینی هرندی درباره ظرفیت انسانی و اجرایی این برنامه نیز اظهار کرد: در مجموع حدود ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان و خادمان شهدا در طول ۱۴ روز حرکت کاروان، مسئولیت خدمت‌رسانی و همراهی با این برنامه را بر عهده خواهند داشت.

وی توضیح داد: برای استفاده از ظرفیت بیشتر علاقه‌مندان، شیوه حضور خادمان به‌صورت نوبتی طراحی شده است؛ به این ترتیب که هر گروه به مدت ۲۴ ساعت در کنار کاروان حضور دارد و پس از پایان مأموریت، گروه بعدی جایگزین می‌شود. این شیوه امکان مشارکت تعداد بیشتری از مشتاقان خدمت به شهدا را فراهم می‌کند.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با اشاره به شیوه جدید ثبت‌نام خادمان در سال جاری گفت: امسال برای نخستین بار فرآیند ثبت‌نام بسیجیان خادم‌الشهدا به شکل الکترونیکی انجام شد و علاقه‌مندان از شهرستان‌های مختلف استان توانستند برای حضور در این برنامه اعلام آمادگی کنند.

وی حضور پررنگ جوانان در میان متقاضیان خدمت به کاروان را از نکات قابل توجه این دوره دانست و افزود: بر اساس آمار ثبت‌نام‌ها، ۷۸ درصد خادمان از متولدین دهه ۸۰ هستند؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نسل جوان نیز برای حضور در برنامه‌های مرتبط با شهدا و خدمت به این کاروان علاقه‌مند است.

کاروان اهالی بهشت؛ فرصتی برای تجدید پیمان با شهدا

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با اشاره به شرایط ویژه برگزاری برنامه امسال و هم‌زمانی آن با ایام فاطمیه گفت: حرکت امسال کاروان در شرایطی انجام می‌شود که مردم کشور در ماه‌های گذشته حضور مستمری در اجتماعات و صحنه‌های مختلف داشته‌اند و این حضور را در قالب تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید خود دنبال کرده‌اند.

وی افزود: در چنین شرایطی، میزبانی از پیکرهای مطهر شهدای گمنام، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل‌های جدید است. شهدایی که شاید نام و نشان ظاهری آنان برای مردم مشخص نباشد، اما یاد و راهشان در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد.

امینی هرندی با بیان اینکه پیام محوری کاروان اهالی بهشت، تجدید عهد مردم با شهدا و اعلام آمادگی برای دفاع از کشور است، تصریح کرد: حضور پیکرهای مطهر این شهدا در شهرها و روستاهای استان، فرصتی برای تقویت پیوند عاطفی و اعتقادی مردم با فرهنگ شهادت و یادآوری مسئولیت نسل امروز در پاسداری از ارزش‌های کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طول این ۱۴ روز تلاش می‌شود کاروان در کنار برگزاری آیین‌های استقبال و بدرقه، زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مردمی را فراهم کند تا این حرکت صرفاً به یک برنامه تشریفاتی محدود نشود و ابعاد فرهنگی و تبیینی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت، نماد عزت، استقلال و ایستادگی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: کاروان اهالی بهشت با حضور ۱۲ شهید گمنام در شهرستان‌های استان اصفهان، پیام وفاداری به شهدا و آمادگی برای دفاع از میهن و آرمان‌های کشور را منتقل می‌کند؛ چراکه همان‌گونه که در کلام شهدا و باور ملت ایران تأکید شده است، «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد؛ هیهات من‌الذله».