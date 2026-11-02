به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیروزی، در مراسم آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورعسل از دوم آبان‌ماه در این شهرستان، اظهار کرد: ثبت دقیق آمار کلنی‌های فعال و اطلاعات بهره‌برداران ضروری است‌.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تأکیدات مطرح‌ شده آماربرداری باید با حضور میدانی در محل زنبورستان‌ها انجام شود و اطلاعات ثبت‌ شده با وضعیت واقعی واحدها مطابقت داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی گفت: شمارش کلنی‌های فعال و مستقر، احراز مشخصات زنبورداران، ثبت محل و موقعیت زنبورستان‌ها و جلوگیری از احتساب چندباره کلنی‌ها از جمله الزامات اجرای این طرح است.

فیروزی ادامه داد: همچنین اطلاعات نهایی باید با سوابق موجود در سامانه مربوطه تطبیق داده شود تا از ایجاد مغایرت در آمار جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در این سرشماری همکاری کارشناسان پهنه، مأموران سرشماری و زنبورداران برای شناسایی و پوشش همه زنبورستان‌های شهرستان ضروری است چرا که دقت در جمع‌آوری اطلاعات، مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه زنبورداری خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی بیان کرد: سرشماری سراسری زنبورعسل با هدف شناسایی ظرفیت واقعی این بخش، فراهم‌کردن اطلاعات قابل اتکا و برنامه‌ریزی برای حمایت از زنبورداران و توسعه فعالیت‌های مرتبط با تولید عسل اجرا می‌شود.