به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال مردان در ترکیه و انجام سه دیدار دوستانه مقابل تیم ملی این کشور، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال برای حضور در مسابقات پیش رو، از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال مردان، ۲۶ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است.

اسامی بازیکنان دعوت‌ شده به این اردو به شرح زیر است:

محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی‌اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، سعید علوی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سریوشی، فواد فرهادی، امیرحسین فیروزبخت، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی، روح‌الله عادلخانی، امید عنایتی‌جو، میلاد قلندری، امیررضا کریمی، محمدجواد میرزایی، محمدطاها فتاحی، محمدحسین رفیعی، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش و محمدرضا اورعی.