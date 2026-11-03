به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های داخلی و آسیایی نتایج قابل قبولی کسب کرده و عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دیدار مقابل شباب‌الاهلی امارات نتوانستند امتیازی به دست آورند تا نخستین شکست آبی‌پوشان در فصل جاری رقم بخورد. استقلال که تا پیش از این مسابقه روند مناسبی را پشت سر گذاشته بود، اکنون باید این شکست را به فراموشی بسپارد و با آمادگی بیشتری خود را برای دیدار حساس برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا آماده کند.

آبی‌پوشان در حالی برابر نماینده قطر قرار می‌گیرند که این تیم از بازیکنان سرشناسی در ترکیب خود بهره می‌برد. حضور چهره‌هایی همچون عبدالکریم حسن، مدافع سابق پرسپولیس و مرد سال فوتبال آسیا، در کنار ریاض محرز و بغداد بونجاح، الشمال را به حریفی قابل توجه برای استقلال تبدیل کرده است. از همین رو، شاگردان بختیاری‌زاده برای بازگشت به مسیر امتیازگیری در آسیا، کار آسانی پیش رو ندارند و باید با تمرکز و آمادگی بیشتری نسبت به دیدار قبلی وارد زمین شوند.

سعید عزیزیان کارشناس فوتبال و پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار پیش روی آبی‌پوشان مقابل الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: استقلال در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته در رقابت‌های داخلی و آسیایی نتایج قابل قبول و خوبی کسب کند. بازیکنان این تیم زحمات زیادی کشیده‌اند و با وجود شرایط موجود، عملکرد مناسبی داشته‌اند. الشمال نیز تیمی است که از بازیکنان خوبی بهره می‌برد اما استقلال تیم بزرگی است و در آسیا نیز نام و اعتبار شناخته‌شده‌ای دارد. این تیم هواداران زیادی دارد و به اعتقاد من می‌تواند الشمال را شکست دهد و یک پیروزی دیگر به نتایج خوب خود اضافه کند.

فرعباسی در استقلال عملکرد درخشانی داشته است

وی در ادامه با تمجید از عملکرد حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال گفت: یکی از بازیکنانی که در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته، حبیب فرعباسی است. او چه در مسابقات لیگ برتر و چه در رقابت‌های آسیایی بارها به کمک استقلال آمده و با واکنش‌های خوب خود این تیم را نجات داده است. شاید در ابتدای حضورش در استقلال کمتر کسی تصور می‌کرد بتواند چنین عملکردی داشته باشد، اما فرعباسی نشان داده دروازه‌بان خوبی است و با تمرکز بالایی بازی می‌کند.

پیشکسوت استقلال افزود: فرعباسی گلر جوان و خوبی است و مربیان نیز به‌خوبی با او کار می‌کنند. او می‌داند در تیم بزرگی مانند استقلال نباید اشتباه کند، چرا که خطای دروازه‌بان در تیم‌های بزرگی همچون استقلال، پرسپولیس و سپاهان بیشتر از سایر تیم‌ها به چشم می‌آید. به نظر من فرعباسی در رقابت‌های آسیایی نیز عملکرد درخشانی داشته است و تیم ملی باید نیم‌نگاهی به او داشته باشد تا این دروازه‌بان فرصت حضور در تیم ملی و همراهی این تیم در مسابقات آسیایی را به دست آورد.

فرعباسی نیاز به جایگزین خوب دارد

عزیزیان درباره لزوم جذب یک دروازه‌بان دیگر برای استقلال تصریح کرد: با وجود عملکرد خوب فرعباسی، معتقدم استقلال باید یک دروازه‌بان دیگر در سطح او یا کمی پایین‌تر جذب کند تا در صورت مصدومیت یا محرومیت احتمالی فرعباسی تیم با مشکل مواجه نشود. استقلال تیم بزرگی است و نمی‌تواند به دلیل نداشتن دروازه‌بان جایگزین مناسب، در مسابقات سه امتیاز یا حتی یک امتیاز را از دست بدهد و از کورس رقابت‌ها عقب بماند.

وی ادامه داد: استقلال و پرسپولیس باید دو دروازه‌بان نزدیک به هم از نظر فنی داشته باشند تا در کنار رفاقت، رقابت سالمی نیز میان آنها شکل بگیرد. به اعتقاد من، اگر رقابت وجود نداشته باشد، پیشرفتی هم اتفاق نمی‌افتد. البته دروازه‌بانی که به استقلال می‌آید نباید صرفاً برای حضور در این تیم جذب شود و باید بداند دروازه‌بان دوم خواهد بود و در صورت عملکرد خوب می‌تواند برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت کند. چنین رقابتی به پیشرفت هر دو دروازه‌بان و در نهایت به سود استقلال خواهد بود.

فشردگی مسابقات می‌تواند برای استقلال دردسرساز شود

کارشناس فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه فشرده مسابقات استقلال اشاره کرد و گفت: استقلال پس از دیدار مقابل الشمال باید روز شنبه برابر استقلال خوزستان به میدان برود. این مسابقه نیز برای آبی‌پوشان یک دیدار خارج از خانه محسوب می‌شود و با توجه به سفر به خوزستان و فاصله کم میان دو مسابقه، بازیکنان فرصت زیادی برای استراحت و ریکاوری نخواهند داشت. آنها باید سفر کنند، به تهران یا محل برگزاری مسابقه بعدی برگردند و در مدت کوتاهی خود را برای بازی بعدی آماده کنند. این شرایط می‌تواند هم از نظر خستگی و هم از نظر آسیب‌دیدگی به بازیکنان فشار وارد کند.

وی با اشاره به محدودیت نفرات استقلال خاطرنشان کرد: پنجره نقل‌وانتقالات استقلال بسته بود و این تیم نتوانست بازیکنان جدیدی به ترکیب خود اضافه کند. از طرفی تعداد بازیکنان استقلال نیز محدود است و بازیکنان جوان این تیم از نظر فنی فاصله چندانی با یکدیگر ندارند، اما در شرایطی که یکی از بازیکنان در اختیار کادر فنی نباشد، ممکن است بازیکن جایگزین نتواند همان کیفیت را ارائه دهد و تفاوت‌هایی در عملکرد تیم ایجاد شود.

بختیاری‌زاده باید به ریکاوری بازیکنان توجه ویژه داشته باشد

عزیزیان با تاکید بر اهمیت مدیریت خستگی بازیکنان استقلال گفت: به نظر من کادر فنی و به‌ویژه سهراب بختیاری‌زاده باید در این مقطع توجه ویژه‌ای به ریکاوری بازیکنان داشته باشد تا آنها از فشار مسابقات و خستگی دور بمانند. استقلال نباید در این شرایط بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت از دست بدهد، چرا که غیبت هر بازیکن می‌تواند روی نتایج تیم تأثیر بگذارد. از دست دادن حتی یک امتیاز یا سه امتیاز ممکن است استقلال را از کورس رقابت‌ها دور کند.

وی در پایان با حمایت از سرمربی استقلال اظهار داشت: بختیاری‌زاده به‌خوبی شرایط تیم را می‌شناسد و می‌داند چه زمانی باید به بازیکنان استراحت بدهد و چه زمانی از آنها استفاده کند. او با بازیکنان جوان به‌خوبی کار می‌کند و فوتبالیست‌های جوان استقلال نیز علاقه زیادی به او دارند، چرا که معتقدند بختیاری‌زاده حق را به حقدار می‌دهد. به اعتقاد من، سهراب در فصل جاری نتایج خوبی گرفته و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.