به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق میزبان تیم الشمال قطر خواهد بود.

رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال که در دیدار مقابل شباب الاهلی امارات دچار مصدومیت شده بود، در آخرین جلسه تمرینی آبی‌پوشان پیش از سفر به عراق حضور یافت تا نگرانی کادر فنی این تیم از بابت وضعیت این بازیکن برطرف شود.

در مقابل سامان تورانیان که پیش از دیدار استقلال مقابل چادرملو اردکان مصدوم شده بود همچنان شرایط حضور در تمرینات گروهی و همراهی تیم در مسابقات را پیدا نکرده است و این بازیکن تنها غایب استقلال در دیدار مقابل الشمال خواهد بود.

استقلال در سه دیدار قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا به دو پیروزی و یک شکست دست یافته است. در سوی مقابل، تیم الشمال قطر نیز تاکنون یک پیروزی و دو تساوی در کارنامه خود ثبت کرده است.