عباس سرخاب در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست استقلال برابر شباب الاهلی گفت: استقلال برابر تیمی قرار گرفت و شکست خورد که یک تیم قدرتمند بود و در هر پست نفرات خوبی داشت ولی استقلال شرایطی برعکس داشت. پنجره بسته اجازه نداد تا آبی پوشان نفرات جدیدی را به خدمت بگیرند و استقلال مجبور بود فقط از داشته هایش استفاده کند.

وی ادامه داد : دیدار دو تیم جنک دارا و ندار بود و نه تنها استقلال بلکه دیگر تیم های ایرانی هم که شرایط بهتری نسبت استقلال دارند در آسیا موفق نبوده اند و این زنگ خطر است برای فوتبال ما که اگر همچنان این روند را ادامه دهیم بطور حتم شرایط بدتری در آسیا خواهیم داشت.

کمبود مهاجم معضل بزرگ استقلال است



وی با انتقاد از عملکرد مهاجمان استقلال گفت: متاسفانه بر خلاف عملکرد خوب مدافعان استقلال، در خط حمله مهاجمان بسیار ضعیف ظاهر شده و همه را نا امید کرده اند. با این روندی که خط حمله استقلال دارد و نمی‌تواند گلزنی کند استقلال متضرر خواهد شد. با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی سرمربی آبی پوشان باید تمرینات بیشتری را برای مهاجمان اختصاص دهد تا بتوانند به حریف گل بزنند.

کارشناس فوتبال تاکید کرد : مهاجمان استقلال دچار استرس هم شده اند و لازم است آنها از لحاظ روحی و روانی آماده شوند تا بتوانند گلزنی کنند. اگر لازم باشد باشگاه باید از روانشناس استفاده کند تا مهاجمان استقلال از این بن بست روحی خارج شوند. مادامی که مهاجمان از فرصت ها استفاده نکنند تیم پیروز نخواهد شد و به اهدافی که کادر فنی در سر دارد نخواهند رسید.

الشمال قطر حریف راحتی نخواهد بود

سرخاب در خصوص دیدار هفته چهارم استقلال برابر الشمال قطر گفت : آبی پوشان باید شکست برابر شباب الاهلی را فراموش کرده و خود را آماده دیدار بعدی کنند. آنها هیچ حریفی را نباید دست کم بگیرند و باید با شناخت از نقاط قوت و ضعف حریف به میدان آمده و نتیجه را بسود خود پایان دهند.

وی تاکید کرد : استقلال توانایی برد برابر حریف را دارد بشرط آنکه با آرامش بازی کند و به نکات فنی کادر فنی گوش دهد و مهاجمان از فرصت ها استفاده کنند و خط دفاع هم کمترین اشتباه را داشته باشد. مجموع این عوامل می‌تواند باعث برد استقلال برابر حریف باشد.

فشار بازی‌ها بازیکنان را فرسوده می‌کند

کارشناس فوتبال در خصوص برنامه ریزی بازی ها و فشاری که به تیم های حاضر در لیگ نخبگان و سطح ۲ آسیا است گفت : فشار بازی ها زیاد شده و تیم ها باید هر ۴روز یکبار بازی کنند ضمن اینکه پرواز های مکرر هم تیم ها را خسته و فرسوده می‌کند. با این شرایط بازیکنان استقلال با برگزاری چند بازی دیگر توانایی خود را بیشتر از قبل از دست خواهند داد و نمی‌توانند نتایج خوبی بدست بیاورند.

وی تاکید کرد : با توجه به برگزاری لیگ برتر و لیگ نخبگان و زمان کم باقی مانده تا شروع جام ملتهای آسیا فشار زیادی به بازیکنان وارد خواهد شد و باعث مصدومیت بیشتر بازیکنان خواهد شد. بهتر بود مسولان فوتبال برنامه ریزی صحیح تری انجام می‌دادند تا تیم ها با شرایط بهتری بازی کنند و بازیکنان دچار آسیب دیدگی بیشتر نشوند.

دروازه بان و مدافعان کمترین اشتباه را داشتند

سرخاب با ابراز رضایت از عملکرد دروازه بان و مدافعان استقلال گفت: برخلاف فصل پیش آبی پوشان در ابن فصل در خط دفاع فوق‌العاده ظاهر شدند و کمترین اشتباه تیمی و فردی را داشته اند. فرعباسی بهترین عملکرد را داشته و دیدیم که در مقابل شباب الاهلی چند سیو عالی داشت. مدافعان هم با رهبری آقاسی نمایش قابل قبولی تا اینجا داشتند. مدافعان استقلال خوب ظاهر شدند و برابر شباب الاهلی بخاطر فشار بازی ها هم خسته بودند و هم حریف مهاجمان توانمندی داشت ولی در مجموع استقلال عملکرد خوبی داشته و عملکرد این تیم قابل دفاع است.