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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۰

وینگر استقلال به تیم ملی دعوت می‌شود

وینگر استقلال به تیم ملی دعوت می‌شود

خبرنگار سرشناس کشور آلبانی خبر داد که یاسر آسانی وینگر تیم فوتبال استقلال به تیم ملی این کشور باز خواهد گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر عملکرد درخشانی داشته و با نمایش‌های تأثیرگذار خود به یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌پوشان تبدیل شده است. این بازیکن در هفته‌های اخیر نقش مهمی در بخش هجومی استقلال ایفا کرده و توانسته با گلزنی و خلق موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش، جایگاه ویژه‌ای در ترکیب این تیم به دست بیاورد.

با وجود عملکرد مطلوب آسانی در ترکیب استقلال، این بازیکن در فهرست آخرین اردوی تیم ملی آلبانی قرار نگرفت؛ موضوعی که با توجه به نمایش‌های او در رقابت‌های باشگاهی، تا حدودی دور از انتظار بود. با این حال، به نظر می‌رسد شرایط برای بازگشت این بازیکن به جمع ملی‌پوشان کشورش فراهم شده است.

در همین رابطه، اروین باکو، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی شبکه «Euronews Albania»، از احتمال بازگشت آسانی به تیم ملی این کشور خبر داده و اعلام کرده است که تصمیم برای دعوت دوباره از این بازیکن گرفته شده است.

کد مطلب 6995924
بهنام روان پاک

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