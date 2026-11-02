به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در پی دستور صریح فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مبنی بر پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید دشمن و قرار گرفتن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونی در تیررس و همچنین به‌روزرسانی بانک اهداف، در محافل سیاسی و نظامی و رسانه‌ای جهان، این گمانه‌زنی مطرح شده که در صورت تجاوز مجدد آمریکا به ایران، نه فقط پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا بلکه احتمالا پایگاه‌ها و دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا در اروپا نیز هدف قرار خواهند گرفت.

الون میزراحی، تحلیلگر سیاسی صهیونیست نیز گفته که در این دور از درگیری، شاهد هدف قرار گرفتن تاسیسات نظامی آمریکا در قبرس و یونان و احتمالا در رومانی، آلبانی و حتی ایتالیا خواهیم بود.سردار محبی، سخنگوی سپاه، گفته است که در حال شناسایی اهداف در جغرافیای جدید هستیم و برداشتن محدودیت جغرافیایی، به ما یک میدان وسیعی برای طراحی عملیات در مقابل هجمه دشمن به منظور آسیب ‌رساندن به دشمن و رسیدن به بازدارندگی کامل می‌دهد. امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش نیز گفته که برای پاسخ به آمریکا حتی خارج از غرب آسیا آمادگی کامل داریم و تعیین زمان پایان جنگ احتمالی آینده در دست ایران است. اخلاقی، وزیر دفاع هم تاکید کرده که ارتقای آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، موثر و متناسب به هرگونه تهدید، در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی را با قاطعیت دنبال می‌کنیم.

پایگاه بزمر در بلغارستان

پایگاه هوایی «بزمر» از جمله پایگاه‌های نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و بلغارستان است که طبق توافقنامه همکاری دفاعی ۲۰۰۶ بین ایالات متحده و بلغارستان تاسیس شده است. برخی از کارشناسان بزمر را در بین ۶ پایگاه نظامی مهم آمریکا در خارج از سرزمین اصلی ایالات متحده قرار می‌دهند. این پایگاه در طول جنگ ۴۰ روزه برای نگهداری هواپیماهای KC-۱۳۵ Stratotanker نیروی هوایی ایالات متحده استفاده می‌شد. در نبرد پیش‌ رو، پایگاه هوایی «بزمر» بلغارستان که در فاصله ۲۷۰۰ کیلومتری ایران است، از جمله بانک‌های اهداف نیروهای مسلح کشورمان محسوب می‌شود.

پایگاه‌های آکروتیری و دکلیا در قبرس

آکروتیری و دکلیا، مجموعه پایگاه‌های نظامی و هوایی در قبرس هستند که در ظاهر و به صورت شناسنامه‌ای متعلق به انگلیس هستند اما در واقع جولانگاه ارتش تروریستی آمریکا محسوب می‌شوند و در ایام جنگ ۴۰ روزه، ظرفیت این مجموعه نظامی کاملا در اختیار قوای متجاوز آمریکایی قرار داشت. به گزارش الجزیره، از دهه ۱۹۸۰، نیروهای آمریکایی و انگلیسی از پایگاه‌های نظامی در قبرس به عنوان مرکز استقرار برای انجام عملیات‌های گسترده در کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و یمن، استفاده کرده‌اند. در نبرد پیش ‌رو، مجموعه پایگاه‌های نظامی و هوایی آکروتیری و دکلیا قبرس که در فاصله ۱۷۰۰ کیلومتری ایران هستند، از جمله بانک‌های اهداف نیروهای مسلح کشورمان محسوب می‌شوند.

پایگاه هلنیکون یونان

پایگاه هوایی هلنیکون، واقع در آتن یونان، همان شهری که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در آن ایرانیان را تهدید کرد، در فاصله سه هزار کیلومتری ایران است. این پایگاه در نبرد پیش ‌رو هدف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که بخشی از این فرودگاه در تملک نیروی هوایی ایالات متحده است و آمریکا از این فرودگاه برای حمل‌ونقل محموله‌های نظامی استفاده می‌کند.

پایگاه‌های آمریکا در رومانی

ایالات متحده آمریکا دارای چندین مقر و پایگاه نظامی در رومانی است؛ فاصله رومانی تا ایران، ۲۳۰۰ کیلومتر مربع است و در نبرد پیش ‌رو، پایگاه‌های نظامی آمریکا در رومانی از جمله بانک‌های اهداف نیروهای مسلح کشورمان محسوب می‌شوند. در خلال جنگ ۴۰ روزه نیز استفان دانیلا، رئیس پیشین ستاد ارتش رومانی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در رومانی در میان افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ایران ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ایران هشدار داد در صورت اجازه رومانی به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌هایش علیه تهران، پاسخ خواهد داد.

مقر SOCEUR در آلبانی

مقر نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده در اروپا موسوم به SOCEUR در آلبانی واقع در شرق اروپاست. در زمان تاسیس این مقر، مقامات آمریکایی اعلام کردند که موقعیت مکانی نظامی آمریکا در آلبانی موجب کاهش چشمگیر زمان جابه‌جایی‌های نظامی ارتش آمریکا شده و انعطاف‌پذیری نیروهای عملیات ویژه و نیروهای متعارف آمریکا در منطقه شرق اروپا و غرب آسیا به واسطه این مقر افزایش می‌یابد. در نبرد پیش‌ رو، مقر نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده در آلبانی در فاصله ۲۶۰۰ کیلومتری ایران، از جمله بانک‌های اهداف نیروهای مسلح کشورمان محسوب می‌شوند.