به گزارش خبرنگا مهر، یک فروند قایق صیادی با دو سرنشین عصر جمعه از اسکله دیّر راهی دریا شد. این قایق پس از دور شدن از ساحل و رسیدن به فاصله حدود ۴۵ مایلی بندر دیّر، به دلایلی ارتباط خود را از دست داد و مفقود شدن آن نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرد.

به دنبال عدم بازگشت قایق و قطع ارتباط با سرنشینان آن، بلافاصله عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن این شناور و دو صیاد آن آغاز شد.

رئیس تعاونی صیادان دیّر صبح دوشنبه در جمع با خبرنگاران از پیدا شدن قایق و نجات هر دو سرنشین آن خبر داد.

مجید ابراهیمی افزود: موتور این قایق صیادی دچار نقص فنی شده بود که با حضور و اقدام به‌موقع خدمه یک فروند لنج از اهالی کنگان این دو صیاد صبح امروز نجات یافته و به سلامت به اسکله بندر دیّر بازگشتند.