به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به استقبال مردم و دستگاه‌های اجرایی از طرح ملی «زندگی با آیه» اظهار کرد: این طرح فراتر از یک برنامه معمولی، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

وی افزود: طرح ملی «زندگی با آیه» با ورود مفاهیم قرآنی به متن زندگی اجتماعی و ساختارهای اداری، توانسته جایگاه خود را به عنوان یک حرکت فراگیر قرآنی تثبیت کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به قرآن کریم تصریح کرد: قرآن صرفاً کتابی برای تلاوت در اماکن مذهبی نیست، بلکه منشور جامع زندگی فردی و اجتماعی انسان است و باید آموزه‌های آن در عرصه‌های مختلف زندگی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام هدایتی با بیان اینکه تحقق جامعه قرآنی نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، خاطرنشان کرد: این هدف تنها با هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های حاکمیتی و حضور فعال مردم محقق می‌شود.

وی در ادامه به بررسی عملکرد مصوبات دوره گذشته اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارش پیشرفت هفت مصوبه کلیدی مورد بررسی قرار گرفت که شناسایی و تقویت مجموعه‌های مردمی قرآنی، برگزاری دوره‌های تخصصی تدبر با حضور اساتید برجسته کشوری و استانی و اجرای برنامه‌های آموزش حفظ موضوعی آیات از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، بر ضرورت استمرار نظارت بر اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام هدایتی ارائه گزارش‌های مستند و مکتوب از سوی اعضای شورا و تقویت زیرساخت‌های نهضت قرآنی در سطح استان را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی مصوبات و تداوم فعالیت‌های قرآنی شد.