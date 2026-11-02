به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر ظهر دوشنبه در جمع با خبرنگاران بیان کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران مرگ از استان های جنوب شرقی کشور به استان های غربی و مرکزی کشور از طریق عبور از شهرستان دیلم، این موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان دیلم قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان با همکاری سایر واحدهای انتظامی خودروی سواری پژو مورد نظر را در یک عملیات پلیسی در کوه های حوالی روستای عامری توقیف و به مقر انتظامی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار ۸۰ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: متهم به مرجع قضایی معرفی شد.