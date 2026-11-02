به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» جایزه بهترین سریال سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) را کسب کرد.

این مجموعه تلویزیونی که با موضوع جنگ رمضان تولید شده است، در رقابت با آثار کشورهای مختلف موفق به کسب جایزه بهترین سریال اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ شد.

مهدی نقویان رئیس سیمافیلم پس از دریافت جایزه، با اشاره به شرایط تولید این مجموعه گفت: این سریال در جریان جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران تولید و پخش شده است.

نقویان با تأکید بر حق ملت ایران برای استقلال و آزادی، ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان هم بتوانند مستقل و آزاد فعالیت کنند.

این جایزه یکشنبه ۱۰ آبان‌ در شصت و سومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو پایتخت سریلانکا به مهدی نقویان نماینده سازمان صداوسیما، اهدا شد.