خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان دیلم با برخورداری از موقعیت ساحلی، دسترسی به آب‌های خلیج فارس و اراضی مستعد، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت سرمایه‌گذاری هدفمند و تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند به یکی از محورهای مهم تحول اقتصادی منطقه تبدیل شود.

پرورش میگو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های اقتصاد دریامحور، در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در ساختار تولید و صادرات استان بوشهر پیدا کرده است. شرایط اقلیمی، دسترسی به منابع آبی و امکان ایجاد مزارع پرورشی در نوار ساحلی، بوشهر را به یکی از قطب‌های اصلی تولید میگوی پرورشی کشور تبدیل کرده است.

استان بوشهر با برخورداری از سواحل گسترده خلیج فارس و مجموعه‌ای از سایت‌های فعال پرورش میگو، سهم مهمی در تأمین محصول بازار داخلی و صادرات آبزیان دارد. این صنعت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و شیلات، به دلیل ارتباط با صنایع فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و تجارت خارجی، زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را شکل داده است.

در این میان، دیلم نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت اراضی ساحلی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم توسعه آبزی‌پروری در شمال استان بوشهر را دارد. اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن بستر اجرای طرح‌های پرورش میگو، گامی در جهت فعال‌سازی این ظرفیت و متنوع‌سازی منابع درآمدی شهرستان محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی مدیریت امور اراضی استان بوشهر، تاکنون ۹۶۷ هکتار از اراضی ملی شهرستان دیلم برای اجرای طرح‌های پرورش میگو به ۴۹ بهره‌بردار واگذار شده است. برای اجرای این طرح‌ها نیز به‌طور متوسط در هر هکتار حدود سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که نشان‌دهنده حجم قابل توجه منابع مالی واردشده به این بخش است.

دیلم و فرصت تازه برای توسعه اقتصاد دریامحور

فرماندار دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی این شهرستان اظهار کرد: دیلم به دلیل برخورداری از موقعیت ساحلی، دسترسی به خلیج فارس و ظرفیت‌های طبیعی، قابلیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا دارد و آبزی‌پروری یکی از مهم‌ترین زمینه‌های استفاده از این ظرفیت‌هاست.

اسماعیل کاظمی افزود: توسعه پرورش میگو می‌تواند به متنوع‌سازی اقتصاد شهرستان کمک کند و در کنار فعالیت‌های تجاری، صیادی و سایر مشاغل سنتی منطقه، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند.

فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی در طرح‌های تولیدی بیان کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان، حمایت از فعالیت‌هایی است که ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال پایدار برای نیروهای بومی را فراهم کنند. صنعت پرورش میگو از این منظر اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بخشی از ظرفیت نیروی انسانی شهرستان را به فعالیت‌های مولد هدایت کند.

کاظمی ادامه داد: پرورش میگو تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود و توسعه آن می‌تواند زمینه فعالیت مجموعه‌ای از مشاغل در حوزه تأمین نهاده، خدمات فنی، حمل‌ونقل، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات را فراهم کند. بنابراین هر اندازه این صنعت توسعه پیدا کند، آثار اقتصادی آن در بخش‌های مختلف شهرستان نیز گسترده‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد دریامحور تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های خلیج فارس و سواحل شهرستان باید با برنامه‌ریزی، جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها دنبال شود. پرورش میگو یکی از محورهای مهم این رویکرد است و می‌تواند در افزایش تولید، درآمد خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش مؤثری داشته باشد.

واگذاری اراضی و ورود ۴۹ سرمایه‌گذار به صنعت پرورش میگو

مدیر امور اراضی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری اراضی ملی برای توسعه آبزی‌پروری در دیلم اظهار کرد: ۹۶۷ هکتار از اراضی ملی این شهرستان برای اجرای طرح‌های پرورش میگو به ۴۹ بهره‌بردار اختصاص یافته که زمینه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کرده است.

احمد مشایخی افزود: اختصاص اراضی ملی به فعالیت‌های تولیدی از جمله آبزی‌پروری، فرصتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. در این سایت برای اجرای طرح‌ها به‌طور متوسط در هر هکتار حدود سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

مشایخی با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این طرح‌ها بیان کرد: فعالیت مجموعه پرورش میگوی دیلم زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰ نفر را فراهم کرده و با توسعه فعالیت‌ها، امکان گسترش فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی منطقه نیز وجود دارد.

مدیر امور اراضی استان بوشهر پرورش میگو را از بخش‌های مهم فعالیت‌های شیلاتی استان دانست و گفت: این صنعت علاوه بر تولید محصول و تأمین بخشی از نیاز بازار، ظرفیت مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات دارد. گسترش آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در زمینه فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات آبزی ایجاد کند.

وی ادامه داد: فعالیت سایت‌های پرورش میگو تنها به تولید محصول محدود نیست و زنجیره‌ای از مشاغل مرتبط با تأمین نهاده‌ها، حمل‌ونقل، خدمات فنی و فعالیت‌های پشتیبانی را نیز فعال می‌کند. واگذاری اراضی مستعد برای اجرای این طرح‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های ساحلی را فراهم می‌سازد.

از تولید میگو تا درآمد ارزی و رونق اقتصاد محلی

توسعه آبزی‌پروری در دیلم را باید فراتر از افزایش سطح مزارع پرورش میگو ارزیابی کرد. این صنعت در صورت تکمیل زنجیره تولید، می‌تواند ارتباط مؤثری میان بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و بازرگانی ایجاد کند و سهم بیشتری از ارزش محصول را در داخل شهرستان نگه دارد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی پرورش میگو، قابلیت صادراتی این محصول است. میگوی تولیدی استان بوشهر از ظرفیت حضور در بازارهای خارجی برخوردار است و توسعه مزارع استاندارد، افزایش بهره‌وری و رعایت الزامات بهداشتی می‌تواند زمینه افزایش درآمد ارزی و تقویت جایگاه استان در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

موضوع مهم دیگر، پایداری زیست‌محیطی فعالیت‌های آبزی‌پروری است. مدیریت پساب، کنترل کیفیت آب، رعایت ظرفیت اکولوژیک منطقه، پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و استفاده از روش‌های نوین پرورش، از الزامات توسعه بلندمدت این صنعت به شمار می‌روند. رعایت این ملاحظات علاوه بر حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تولید را نیز تضمین می‌کند.

اکنون واگذاری ۹۶۷ هکتار زمین به ۴۹ بهره‌بردار و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه، فرصت قابل توجهی برای تحول اقتصادی دیلم ایجاد کرده است؛ فرصتی که می‌تواند این شهرستان را در کنار سایر مناطق فعال آبزی‌پروری استان بوشهر، به یکی از محورهای مهم تولید و صادرات میگو تبدیل کند.