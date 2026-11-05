به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله فخر مجدیان، در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بررسی وضعیت خدمت‌رسانی به شهروندان، به‌صورت سرزده از کمیته امداد امام خمینی(ره) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت بخش‌های مختلف این اداره قرار گرفت.

در این بازدید، فرآیند ارائه خدمات به مراجعان، میزان حضور و پاسخگویی کارکنان، وضعیت نظم و انضباط اداری، نحوه رسیدگی به درخواست‌های شهروندان و عملکرد سامانه‌های الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار دورود همچنین با حضور در بخش‌های مختلف اداره و گفت‌وگو با تعدادی از مراجعان، مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک جویا شد.

نظارت میدانی؛ راهکاری برای شناسایی موانع خدمت‌رسانی

مجدیان هدف از انجام بازدیدهای سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موانع و کاستی‌های موجود در مسیر خدمت‌رسانی و آگاهی از مشکلات کارکنان و شهروندان عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت میدانی و سرزده از وظایف مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: این روند به‌صورت مستمر و در همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت؛ چراکه ارتقای کیفیت خدمات دولتی بدون نظارت پیوسته و پاسخگویی جدی مدیران و کارکنان محقق نمی‌شود.

تکریم ارباب‌رجوع؛ اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی

فرماندار دورود تکریم ارباب‌رجوع را اولویت نخست همه ادارات دانست و تصریح کرد: برخورد شایسته با مراجعان، کاهش زمان انتظار، شفافیت در فرآیندهای اداری و پرهیز از ارجاع‌های غیرضروری، از حقوق مسلم مردم است و هیچ مدیری نباید نسبت به این اصول بی‌توجه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست درخواست‌های مراجعان را با دقت، در چارچوب قانون و در زمان‌بندی مشخص پیگیری کنند و گزارش اقدامات انجام‌شده را به فرمانداری ارائه دهند.

مجدیان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات حضوری و اطلاع‌رسانی شفاف درباره مراحل و فرآیندهای اداری به شهروندان تأکید کرد.

بررسی مشکلات کارکنان و ارجاع کاستی‌ها برای پیگیری

فرماندار دورود در ادامه این بازدید با کارکنان اداره گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر ضرورت تقویت روحیه خدمت‌رسانی، رعایت انضباط اداری و توسعه همکاری‌های میان‌بخشی برای حل مشکلات مردم تأکید کرد.

وی همچنین برخی کاستی‌های مشاهده‌شده در حوزه تجهیزات، نیروی انسانی و فضای اداری را برای بررسی و پیگیری به معاونت‌های مربوطه ارجاع داد.

ارزیابی عملکرد ادارات بر اساس رضایت مردم

مجدیان در پایان با اشاره به استمرار نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: نتایج بازدیدهای میدانی در قالب گزارش‌های تحلیلی جمع‌بندی و برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به ادارات ابلاغ خواهد شد.

وی تأکید کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس میزان رضایت مردم، کیفیت خدمات ارائه‌شده و سرعت رسیدگی به مطالبات شهروندان ارزیابی می‌شود و مدیران باید پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات آنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.