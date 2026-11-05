به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشستی با اشاره به ضرورت روایتگری و مستندسازی ابعاد واقعه میناب اظهار کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی حماسه‌های بزرگی خلق می‌کند، اما در روایت و تبیین متناسب با عظمت این رویدادها گاهی موفق عمل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ روایت‌هاست، افزود: وظیفه ماست که جلوه‌های ایثار، غیرت و مقاومت مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدا را به‌درستی و در شأن ملت ایران به تصویر بکشیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، حادثه میناب را زخمی عمیق بر دل ملت ایران دانست که در عین تلخی و اندوه، می‌تواند به نمادی از عظمت، ایستادگی و مقاومت ایرانیان تبدیل شود.

حاجی‌بابایی با اعلام حمایت مجلس از برنامه‌های مرتبط با این موضوع تصریح کرد: مجلس از هر برنامه و اقدامی که در مسیر روایتگری این حماسه، ثبت و مستندسازی آن و انتقال حقیقت به نسل‌های آینده مؤثر باشد، حمایت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در کنار مردم و مسئولان استان برای پاسداشت مقام شهدا و حمایت از خانواده‌های آنان خواهد بود و با تمام ظرفیت از برنامه‌های مرتبط با این موضوع پشتیبانی می‌کند.