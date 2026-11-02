به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عمادی‌پور با اشاره به اهمیت استمرار خدمات ضروری در شرایط اضطراری اظهار کرد: این مانور با هدف سنجش آمادگی نانوایان، بررسی تجهیزات و امکانات جایگزین و اطمینان از تداوم فرآیند تولید و توزیع نان، به‌صورت هم‌زمان در ۲۰ واحد نانوایی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این رزمایش، شرایط قطع هم‌زمان شبکه برق و گاز شبیه‌سازی شد تا میزان آمادگی نانوایی‌ها برای استفاده از سوخت و تجهیزات جایگزین و ادامه فرآیند پخت نان مورد ارزیابی قرار گیرد.

عمادی‌پور با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای خبازی برای مواجهه با شرایط بحرانی، تداوم فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان مورد نیاز مردم را از محورهای مهم این مانور عنوان کرد.

این مانور با همکاری فرمانداری ویژه بروجرد، اداره غله و خدمات بازرگانی، مدیریت جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان برگزار شد.