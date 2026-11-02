به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان درگزین با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهسازی فضاهای آموزشی اظهار کرد: پس از آغاز عملیات آسفالت‌ریزی در مدرسه روستای درگزین، مدرسه دارالفنون نیز در اولویت بعدی قرار دارد و عملیات آسفالت آن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ میلیارد تومان برای توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی شهرستان هزینه شده است، افزود: دیوارکشی مدرسه روستای «ناکین» و رفع مشکلات برق مدارس مائده و مزرعه «گیودره» از جمله مواردی است که پیگیری خواهد شد.

فرماندار درگزین همچنین از ایجاد ۲۰ زمین چمن در روستاهای شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تنها تعداد محدودی از روستاها فاقد زمین چمن هستند که ایجاد این فضاهای ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

سلطانی ابراهیمیان با اشاره به برگزاری مراسم ۱۳ آبان در مدرسه مائده از انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این مراسم خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت اختصاص مالیات به شهرستان درگزین از کسبه و فعالان اقتصادی خواست در چارچوب ضوابط قانونی، امکان اختصاص مالیات خود به پروژه‌های شهرستان را بررسی کنند تا منابع حاصل در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی هزینه شود.

فرماندار درگزین در پایان بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش برای رفع مشکلات مدارس و توسعه امکانات آموزشی و ورزشی شهرستان تاکید کرد.