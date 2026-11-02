به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبدالهیان، با اشاره به آماده‌سازی جهت افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی ۹۰ مدرسه استان تا پایان آبان ماه امسال، اظهار کرد: از ۳ هزار و ۱۷۰ مدرسه هدف‌گذاری شده در استان اردبیل برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی ۹۰ مدرسه در آستانه تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

وی در تشریح جزئیات فاز نخست این طرح در استان اردبیل افزود: در مرحله اول ۹۰ باب مدرسه در سطح استان توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به عنوان مدارس هدف شناسایی شده‌اند. برای هر یک از این مدارس، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات پیش‌بینی شده است که در مجموع، ۴۵۰ کیلووات ظرفیت تولید برق پاک را به شبکه مدارس استان اضافه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اهمیت این طرح ملی که توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) هدایت می‌شود، ادامه داد: هدف از اجرای این طرح تنها تأمین بخشی از برق مدارس نیست؛ بلکه در نظر داریم، مدارس، به بسترهای آموزشی تبدیل شوند تا دانش‌آموزان از کودکی با فناوری‌های انرژی پاک آشنا شده و فرهنگ بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر در نسل آینده نهادینه شود.

عبدالهی با اشاره به آغاز عملیات نصب و اجرای پنل‌های خورشیدی سایر مدارس هدف‌گذاری شده نیز گفت: در حال حاضر تمامی تجهیزات شامل پنل‌های خورشیدی، تابلوها و استراکچرها توسط ساتبا تأمین و محل احداث در مدارس هدف نیز به‌طور کامل مشخص شده و با نظارت دقیق کارشناسان شرکت توزیع برق استان اردبیل تا دهه فجر سال جاری مراحل نصب و بهره برداری از آنها اتمام خواهد شد.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی مدارس علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، یک فرصت آموزشی ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر و فرهنگ صحیح مصرف برق هستند افزود: نیروگاه خورشیدی مدرسه می‌توانند به عنوان یک کلاس درس عملی انرژی‌های پاک مورد استفاده قرار گیرند و دانش‌آموزان از نزدیک با فرآیند تولید برق از انرژی خورشیدی، اهمیت مدیریت مصرف و ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا شوند.