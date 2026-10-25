۳۹ یادمان شهدای گمنام در قزوین از سال ۱۴۰۱ تاکنون ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد امیری‌مقدم ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین اظهار کرد: پیش از سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۵ یادمان شهدای گمنام در استان ساخته شده بود که در فاصله سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۳۹ یادمان جدید به این مجموعه اضافه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های استقبال، وداع، تشییع و تدفین هشت شهید گمنام در ایام فاطمیه افزود: پیکر این شهدا در مکان‌هایی از جمله مدرسه علمیه کوثر، نظام‌آباد، شیرین‌سو، کانون فرهنگی الوند و شهر الوند به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین با اشاره به برنامه استقبال از پیکر شهدا گفت: مراسم استقبال از این شهدا روز ۱۷ آبان در شهر آبیک برگزار می‌شود و پیکر شهدا در ایام فاطمیه به شهرستان‌های تعیین‌شده تحویل داده خواهد شد تا مراسم بزرگداشت و تدفین آن‌ها با همکاری مجموعه‌های محلی برگزار شود.

امیری‌مقدم ادامه داد: مراسم وداع با پیکر هشت شهید گمنام، روز پنجشنبه ساعت ۱۸ در مسجد امام حسن عسکری(ع) قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع استانی شهدا روز جمعه از میدان میرعماد به سمت محل برگزاری نماز جمعه انجام خواهد شد و مراسم‌های تدفین نیز از بعدازظهر همان روز و در روزهای بعد، در نقاط تعیین‌شده استان برگزار می‌شود.



