خرید کتاب آیلتس بوده است. این تردید معمولا به این دلیل شکل می گیرد که سیستم آزمون ریشه ای بریتانیایی دارد، اما بیشتر زبان آموزان در آموزشگاه ها یا از طریق فیلم ها با لهجه آمریکایی خو گرفته اند. در پاسخ صریح باید گفت نگران نباشید آزمون آیلتس یک آزمون کاملا بین المللی است و به هیچ منطقه جغرافیایی یا لهجه خاصی محدود نمی شود. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ، آزمون آیلتس بریتیش است یا امریکن؟ این سوال دغدغه زبان آموزان به خصوص قبل از مهاجرت وبوده است. این تردید معمولا به این دلیل شکل می گیرد که سیستم آزمون ریشه ای بریتانیایی دارد، اما بیشتر زبان آموزان در آموزشگاه ها یا از طریق فیلم ها با لهجه آمریکایی خو گرفته اند. در پاسخ صریح باید گفت نگران نباشید آزمون آیلتس یک آزمون کاملا بین المللی است و به هیچ منطقه جغرافیایی یا لهجه خاصی محدود نمی شود.

سه سازمان معتبر ارزیابی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج، شورای فرهنگی بریتانیا و موسسه بین المللی IDP استرالیا مالک این آزمون هستند. این نهاد ها تاکید دارند که هدف آزمون، ارزیابی توانایی واقعی افراد در برقراری ارتباط موثر است، نه سنجش میزان وفاداری به یک فرهنگ لغت خاص. بنابراین در پاسخ به این که آیلتس بریتیش است یا امریکن باید بدانید هر دو سبک کاملا استاندارد و معتبر هستند و انتخاب یکی بر دیگری امتیازی برای شما نخواهد داشت.

لهجه در بخش های مختلف آزمون آیلتس

برای درک بهتر نحوه ارزیابی، لازم است وضعیت لهجه در آزمون آیلتس را در مهارت های مختلف به شکل جداگانه بررسی کنیم.

لهجه آیلتس بخش شنیداری

در مهارت شنیداری، تنوع کلامی زیادی وجود دارد. تنوع لهجه لیسنینگ آیلتس شامل لهجه های بریتانیایی، آمریکایی، استرالیایی، کانادایی و حتی نیوزلندی است تا شرکت کننده با شرایط واقعی مکالمات بین المللی رو به رو شود. با این وجود، به دلیل ساختار سنتی کمبریج، لهجه بریتانیایی همچنان به عنوان پر کاربرد ترین لهجه لیسنینگ آیلتس به حساب می آید و معمولا در اغلب گفت و گو های آزمون حداقل یکی از گویندگان با این لهجه سخن می گوید.

لهجه آیلتس بخش مکالمه

لهجه ازمون ایلتس چیست و اگزمینر در روز مصاحبه چه انتظاری دارد؟ نوع لهجه اسپیکینگ آیلتس کاملا در اختیار داوطلب است. هیچ نیازی ندارید که لحن یا گفتار یک شهروند لندنی یا نیویورکی را شبیه سازی کنید. داوطلبانی که با لهجه طبیعی خودشان (از جمله لهجه غیربومی زبان مادری) بدون تکلف صحبت می کنند، هیچ نمره ای از دست نخواهند داد. اگزمینرها صرفا به روان بودن صحبت، غنای واژگان و رعایت اصول گرامری دقت می کنند، بنابراین نوع لهجه اسپیکینگ آیلتس نمره منفی ندارد.

تفاوت کلیدی لهجه و تلفظ در سیستم نمره دهی

یکی از سردرگمی های بزرگ میان شرکت کنندگان، یکی دانستن لهجه و تلفظ است. شناخت تفاوت این دو مفهوم استرس بیهوده را از بین می برد. در معیار های ارزیابی، لهجه آزمون آیلتس نمره ای به خود اختصاص نمی دهد، اما موضوع آیلتس تلفظ مستقیما ۲۵ درصد از نمره کل مهارت اسپیکینگ را تشکیل می دهد.

ویژگی لهجه تلفظ تعریف شیوه بیان واژگان بر اساس جغرافیا یا زبان مادری ادای صحیح آوا ها، استرس و ملودی طبیعی کلمات تاثیر بر نمره هیچ تاثیری در کسر یا افزایش نمره ندارد تشکیل دهنده ۲۵ درصد از نمره مهارت گفتاری معیار ارزیابی غیربومی بودن لحن هیچ نمره منفی ندارد وضوح کلام، استرس مناسب واژه ها و چانک بندی

چهار فاکتور کلیدی در سنجش تلفظ وجود دارد: ادای درست آوا های کوتاه و بلند، رعایت تکیه بر سیلاب مناسب واژه ها، حفظ لحن طبیعی جمله ها و گروه بندی صحیح کلمات هنگام صحبت. بنابراین تمرکز خود را روی وضوح کلام بگذارید. همچنین پیشنهاد می شود در خرید کتاب زبان انگلیسی کتاب ها با لهجه مشترک را انتخاب کنید.

قوانین املا و واژگان در مهارت های رایتینگ و ریدینگ

در بخش رایتینگ استفاده از واژگان و املای هر دو سبک آزاد است. می توانید کلماتی مانند Colour یا Color و یا واژگانی نظیر Flat یا Apartment را انتخاب کنید. اصل حیاتی در این بخش، حفظ یکدستی (Consistency) است. اگر یک سبک را شروع کردید، نباید در طول انشا آن را با سبک دیگر ترکیب کنید؛ زیرا بی نظمی در املا نشان دهنده عدم تسلط قلمداد می شود. در مهارت ریدینگ نیز اگر پاسخ یک سوال نیازمند برداشتن مستقیم کلمه از متن باشد، باید امانت دار باشید و دقیقا همان فرمتی که در متن آمده است را بدون تغییر در پاسخ نامه بنویسید.

کدام سبک زبانی برای شما مناسب تر است؟

پاسخ به این سوال به هدف نهایی و سلیقه فردی شما بستگی دارد. اگر مقصد شما تحصیل یا مهاجرت به کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا و نیوزلند است، تسلط بر سبک بریتانیایی کارایی روزمره بیشتری برای شما خواهد داشت. در صورتی که عازم آمریکا هستید، سبک امریکن کارآمدتر خواهد بود. برای مقاصدی مانند کانادا نیز هر دو سبک با استقبال یکسان مواجه است. با این حال، اولویت با گویشیست که احساس راحتی و روانی کلام بیشتری دارید.

انتخاب منابع اصولی و تقویت پایه زبان

تسلط بر تکنیک های آزمون، بدون ساختن یک پایه زبان عمومی قوی ممکن نیست. زبان آموزان پیش از شروع تست زنی های فشرده، معمولا درباره گزینش متدهای آموزشی و بهترین سایت خرید کتاب زبان اصلی استاندارد تحقیق می کنند؛ یکی از پرسش های پرتکرار در این مرحله این است که کتاب فور کرنرز یا تاپ ناچ؟ طبق نظرسنجی های اخیر میان اساتید و زبان آموزان، سری تاپ ناچ به خاطر تاکید بر مکالمات تعاملی روزمره و کتاب های فور کرنرز به دلیل پوشش جامع و گام به گام مهارت ها، هر دو از برجسته ترین دوره های تقویت زبان هستند که انتخاب میان آنها به نیاز و سبک یادگیری شما بستگی دارد. پس از بالا آمدن سطح عمومی، مطالعه تست های معتبر کمبریج آیلتس الزامی است. در نهایت، آزمون آیلتس فرصتی برای نشان دادن مهارت های واقعی زبان انگلیسی شما است، نه تلاشی نمایشی برای صحبت کردن با لحنی مصنوعی.